Megmentenék a pusztamagyaródi templomot

A gyönyörű, zalai ékszerdoboznak számító, erdők-dombok ölelésében megbúvó község nem csak a természeti adottságai miatt szép. Hanem annak köszönhetően is, hogy a falu vezetése – a lakókkal egyetemben – mindent megtesz azért, erejéhez képest, hogy rendben tartsa, fejlessze. Mint arról a közelmúltban beszámoltunk: pályázati támogatások révén és a település tudatos gazdálkodásának, valamint kétkezi munkájának köszönhetően a közeljövőben több, kisebb-nagyobb fejlesztés megvalósul, a köztemetőtől a közterületek rendben tételéig. A napokban a Magyar Falu Programon nyert támogatást a község, több, mint 4. 8 millió értékben, járdafelújítás anyagi költségére. A beruházást jövő tavasszal szeretnék megvalósítani a templom és a temető közti szakaszon.

Azonban a pusztamagyaródiak nem csak a „sült galambot” várják. Tehát, nem csak a projektfinanszírozásokban bíznak, maguk is megtesznek mindent, a falujukért, amit csak tudnak. Ám a modernizálások terén akad olyan terület, amely a kis költségvetésű falu erejét meghaladja. Az 1733-ban években épített, római katolikus templom szinte teljes rekonstrukcióra szorul. Utoljára a két világháború közt, 1924-ben lett felújítva. A hetvenes években a tetőt viszont javították, ám azóta évtizedek teltek el. Így nagyon is elkelne a rekonstrukció, amelynek anyagi vonzata egy nagyvárosnak is megterhelő lenne, nemhogy egy kisebb településnek. Azonban a falu polgármestere, Balázs Henriett és Sághegyi Gellért plébános atya elhatározta: megmentik, egyúttal felújítják a Keresztelő Szent János Templomot. A faluban – mint korábban megírtuk – élénk a hitélet, emellett azért is szeretnék rendbe hozni a műemlék jellegű épületet, mert értékes, fontos kincse a falunak. Nem kis fába vágták a fejszéjüket.

-Minden követ igyekszünk megmozgatni a templomunk felújítása érdekében – mondta Balázs Henriett polgármester. – Már hosszú hónapok óta dolgozunk ennek érdekében. Több lépcsőben tervezzük a felújítást, amelynek hozzávetőleges, összköltségvetése a 154 millió forint lenne. Ekkora összeget saját büdzséből nem tudunk rá fordítani, bármennyire is szeretnénk. Az elvégzett statikai felmérések alapján a tető faszerkezete részben cserére szorul, a palafedés pedig teljesen, az állapota rohamosan romlik. ami már több helyen is beázik, ezzel veszélybe került az egész épület. Ezért a tető renoválással és a toronysisak rekonstrukciójával, illetve az esőcsatorna cseréjével kezdenénk a munkát. Ez már maga 70 millió forint lenne. Majd, a soron következő feladat a falak alászigetelése, lábazat és külső homlokzat felújítása, esővíz elvezetésének megoldása lenne, 73 millió Ft körüli összegért. Végezetül, a belső felújításra kerülne sor, mintegy 16 millió forintért. Azonban, e nehézségek közepette is pozitívan tekintünk a felújítás megvalósulására. Ugyanis a közelmúltban sikeresen pályáztunk a szombathelyi egyházmegyénél támogatásra. Ennek jóvoltából 10 millió forintot kaptunk. Cseresnyés Péter államtitkár úr, a térség parlamenti képviselőjének segítségével és közreműködésével pedig, az államtól további 9 millió Ft támogatást biztosítanak a templomnak. Ám ezt az összeget a pandémia miatt csak az ősz folyamán kapjuk meg – összegezte Pusztamagyaród vezetője.

Balázs Henriett jelezte azt is: nem csak nagyobb összegek, hanem „sok kicsi sokra megy” adományok révén is bíznak abban, összegyűlik a kellő összeg a templom renoválásra. A néhai, pusztamagyaródi kötődésű Rimfel Ferenc atya temetésekor a koszorúra szánt összegből 650 ezer forint érkezett a templom rekonstrukcióra. A plébános annyira szerette egykori faluját, hogy végrendeletében kérte, hogy a virágokra fordítandó pénzt a hívek inkább a templomnak adják. Továbbá, egy februári jótékonysági eseményre is sor került Magyaródon. A báli bevételt, 400 ezer forintot, a templom felújításra fordítják.

-Azonban, mint ezen összegekből látszik, az eddig összegyűlt pénz még a tető felújítására sem elég – folytatta Balázs Henriett. – Pedig, majdhogynem ez lenne a legfontosabb munka, mivel beázik a létesítmény. Nagyon szépen kérünk mindenkit, akinek fontos szülőfaluja, lakóhelye, vagy egyáltalán az, hogy megmentsen egy értékes épületet, erejéhez mérten segítsége a felújítást. A kétkezi, szakértelmet igénylő ács, tetőfedő, kőműves munkáknak is nagy hasznát vennénk – hangsúlyozta Pusztamagyaród vezetője.

A templom felújítására a Söjtöri Római Katolikus Egyházközség számlaszámára, a pusztamagyaródi templom felújítás alszámlájaként várják az anyagi felajánlásokat. Ám Sághegyi Gellért atyánál és az egyházközségi testület tagjainál személyesen is megtehetik mindezt a hívek. Illetve, ha bárki, bármilyen munkával vagy financiálisan tudna segíteni, Balázs Henriett polgármestert is felkeresheti, vagy jelezheti a település közösségi oldalán.