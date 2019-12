Megérkezett a Mikulás a zalaegerszegi Dísz-térre (videó)

Pénteken délután 16 órától egészen este 19 óráig bárki találkozhat vele!

A Mikulás nemcsak kis ajándékokkal várja a kicsiket és nagyokat, hiszen közös fotót is szívesen készít bárkivel. Nemrég élőben jelentkeztünk be Facebook oldalunkon a zalaegerszegi Adventi vásárról, ahol a gyerekek hamar össze is gyűltek a jótevő apó körül. Volt aki kedves mosollyal, néhányan pedig egy kis énekléssel köszönték meg a finom szaloncukrot.