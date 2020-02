Már tábla jelzi a hősi halottak parcelláját Nagykanizsán

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zalai Szervezetének hagyományőrző katonái újabb feladatot találtak maguknak.

Druskóczi István, az egyesület tagja elmondta: az országot járva azt tapasztalják, hogy számos katonai temetőt, háborús emlékhelyet, illetve más katonai jellegű létesítményt jelölnek táblák az utak mentén.

– Ezek információs táblák, jellemzően barna alapon fehér szöveggel – mondta Druskóczi István. – Barátommal és hagyományőrző bajtársammal, Czernek Istvánnal azt gondoltuk, kellene ilyen tábla Nagykanizsán, a Tripammer úti temetőhöz is, mivel a sírkertben vannak hősi parcellák. Felvettük a kapcsolatot a Hadtörténeti Intézettel, melynek munkatársai elmondták, hogy nekik nincs hatáskörük ez ügyben eljárni. Viszont a megfelelő helyre irányítottak minket, így jutottunk el a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-hez. Felvettük a kapcsolatot az illetékessel, aki nagyon segítőkész volt és állásfoglalást kértünk a tábla kihelyezésével kapcsolatban. Ezután már gyorsan mentek a dolgok. Megkaptuk a jóváhagyott tervet, amit egy forgalomtechnikával foglalkozó cég munkatársai a hatályos szabályozások alapján megvalósítottak, így elkészült a várt tábla. A Via Kanizsa vállalta, hogy a tartóoszlopot és a tábla szakszerű felszerelését ingyen elvégzi, így támogatva kezdeményezésünket, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik. Így ma már Nagykanizsán is tábla jelzi az első világháború itt nyugvó katonaáldozatainak dicsőségére: „Hősi temető, parcella.”