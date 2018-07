Mandala kézműves tábor Zalaboldogfán

Sokszor megállapítottuk már, a kis Egerszeg-közeli település a nevében hordozza szellemiségét.

Hátha még olyan agilis nyári lakója van, mint Csiszár-Kalmár Annamária, aki kézműves mandala táborával öt éve lop önfeledt gyerekzsivajt a község egyik portájára, amely ezúttal is megtelt a természetes anyagokból készült tárgyakkal. A gyerekek fából, kavicsból, fonalból, termésből, levelekből, virágokból készítettek mandala formákat, de közben az udvart is megtöltötték a manóváros építményeivel. Szerteszét rejtekhelyek, titkos zugok keletkeztek, amelyeket pénteken maguk a szülők is belakhattak, akik öt napra Annamária gondjaira bízták kisiskolás gyerekeiket. A táborzárás sem hétköznapi módon zajlott, a táborlakók szüleik kezét fogva virághárfát alkottak, a zsinegek közé fűzött virágokkal.

– Két turnuson vagyunk túl ezen a nyáron, mandalával indult, de mostanra kézművestáborrá lettünk – mondta Annamária, hozzátéve, idén a hegyen a remeték nyomába indultak, ezüstkincseket kerestek, s persze találtak.

Fillinger Hajnalka szülőként volt a segítője Annamáriának a táborélet napjaiban. – Harmadik éve jár ide kilencéves kisfiam, nagy kedvvel jön, rá is fér, hogy a türelmet, kitartást gyakorolja az elmélyült munkákban. Feladattudatosabb lett, ilyenkor nem foglalkozik tévével, számítógéppel, eszébe sem jut, de élen jár a bunkiépítésben. Számomra kikapcsolódás a gyerekekkel lenni, kivesz a mindennapokból.

– Én a barátnőmnek csináltam kavicsfestményt, remélem, tetszeni fog – mutatta alkotásait Farkas Amina és Herman Sára.