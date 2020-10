Külföldi síelőkre nem számítanak Ausztriában

Az osztrák kormány fokozott biztonsági intézkedések bevezetésével érné el, hogy ne essen vissza a síturizmus az országban. A külföldiek azonban tartva a vírusveszélytől várhatóan távol maradnak – Ausztria főként a hazai és német turistákra támaszkodhat.

Ahogy arról az MTI beszámolt, Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild című német napilapnak nyilatkozva október elején elmondta: biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban a koronavírus-járvány ellenére. – Úgy lesz megszervezve a téli turizmus Ausztriában, hogy az biztonságos legyen – jelentette ki az osztrák kancellár.

Az utazási figyelmeztetéseket ugyanakkor kihívásnak nevezte. Több ország ugyanis figyelmeztetést adott ki Bécsre és más osztrák régiókra a fertőzöttek számának megugrása miatt, ami aggályokat vetett fel Ausztria kulcsfontosságú turisztikai ágazatával kapcsolatban a síelési szezonban. Dacára annak, hogy a népszerű ausztriai Ischgl-síterepen márciusban kialakult járványgócban sok turista elkapta a koronavírust, Kurz máshol látja a fertőzésveszélyt. Mint mondta, ez a bulikon, az esküvőkön és családi ünnepeken magasabb, mint a sípályákon vagy a szabadban. Ischglben is az emberek többsége a sípályáktól távoli mulatságokon fertőződött meg.

Egy Ausztriában élő és dolgozó, Vas megyéből származó fiatal férfi megkeresésünkre azt mondja: Salzkammergutban él, negyvenpercnyire egy népszerű sítereptől. Ahogy ő látja, a síturizmus mindenképpen vissza fog szorulni, ugyanis több ország a koronavírus szempontjából veszélyesnek ítélte meg Ausztriát. Ennek következtében ezek az országok arra szólítják fel lakosságukat, hogy mellőzzék az országba történő beutazást.

– Ebből a szempontból biztosan lesz visszaesés, de az osztrákok és németek szerintem ugyanúgy jönni fognak, ahogy eddig – vélekedik a férfi. Az osztrák kormány mindent megtesz a síszezon megmentése érdekében: szigorításokat vezetnek be a sípályákon, ahol meg kell tartani a kötelező biztonsági távolságot a lifteknél, emellett szeptember végén betiltották a bulizást a sípályáknál a következő téli szezonban. A síszezonra leginkább támaszkodó három tartományban bevezették, hogy a bárok a hagyományos hajnali 2 óra helyett korábban, már este 10 órakor bezárnak, hogy így lassítsák a vírus terjedését.

Megszólalónktól tudjuk, hogy egy, az osztrákok körében végzett felmérésben, melyben arról kérdezték őket, mennek-e idén síelni, nagy többségük úgy nyilatkozott: koronavírustól függetlenül nem fogják elhanyagolni a síelést, fontos számukra, hogy a szabadban a jó levegőn sportolhassanak. Jellemzően inkább a külföldi turisták elmaradására számítanak.

A salzkammerguti szállodában dolgozó férfi elmondta: a hotelben erős a szezonális turizmus, azonban a sípályáktól való távolság miatt jellemzően a nagyobb foglaltság a nyári, az őszi, illetve az adventi szezonban tapasztalható. Utóbbiban kifejezetten az osztrákok körében népszerű karácsonyi vásáruk miatt érkeznek a vendégek.

Bár Ausztriában is egyre több karácsonyi vásárt mondanak le, a Hallstadtra hajazó kis városka idén is számít a látogatókra – természetesen szigorú óvintézkedések bevezetése mellett. – Nem lehet majd direkt a büféknél elfogyasztani a kikért ételeket és az italokat, hanem el kell menni egy erre a célra kijelölt, elkülönített helyre, ahol az asztaloknál ülve fogyaszthatnak a vásározók. Emellett létszámkorlátot is bevezetnek, valamint valószínűleg kijelölnek egy útvonalat, ami mentén körbejárható lesz a vásár – magyarázza.

Azt is hozzáteszi: a tavaszi lezárások után erős nyári szezont tudhatnak maguk mögött. Ez csak akkor esett vissza valamelyest (mindösszesen két hétre), amikor bekerült a hírekbe, hogy a környéken valaki megfertőződött – ekkor sok foglalást mondtak vissza. A férfi túlzónak érezte a riadalmat, ahogy mondja, ők maguk a vírus jelenlétéből akkor semmit nem érzékeltek.

Az őszi időszakban a szálloda évről évre ázsiai csoportokkal van tele, amelyek értelemszerűen az idén nem tudtak Ausztriába utazni. Emiatt ezúttal az osztrák és német foglalások voltak-vannak többségben. Az áttörést ismét adventre várják, a tavalyihoz hasonló foglaltságra számítanak.