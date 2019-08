Közvilágítást építettek ki a Páka és Dömefölde közötti szakaszon

Nemrég kiépítették a közvilágítást a település és a hozzá tartozó Dömefölde közötti szakaszon.

Régóta várt és tervezett beruházás valósult meg ezzel – tudtuk meg Lukács Tibor polgármestertől.

– A faluban 1959-ben épült ki az elektromos hálózat, ekkor kötötték rá a rendszerre a háztartásokat, de a közvilágítás létesítése eddig váratott magára – magyarázta. – Az előzetes felméréseknek megfelelően nemrég 16 új oszlopot állított a kivitelező a dömeföldi falurész felé, amire korszerű ledes lámpatesteket szereltek fel.

Hozzátette: bíznak abban, hogy a biztonságosabb közlekedés mellett a település közbiztonsága is javul e fejlesztés után.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a két településrész közti munkálatok mellett Páka belterületén is korszerűsítették a közvilágítást, a régi lámpatesteket új, ledes világítótestekre cserélték. A korábbi mintegy 150 lámpatest számát továbbiakkal bővítették, ezzel is javítja a látási viszonyokat a községben. A korszerű megoldástól a fenntartási költségek csökkenését is várja az önkormányzat. A közvilágítás javítását célzó beruházás teljes költsége mintegy 38 millió forintot tett ki. Tervezik továbbá, hogy a futballpályánál létesített sportparknál napelemes rendszer kiépítésével oldják meg a világítást.