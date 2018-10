Közösen tették rendbe a temetőt Szentgyörgyvölgyön

A helyi temető kerítésének kitisztítására, illetve egyéb feladatok elvégzésére szervezett közösségi munkát a község önkormányzata. A szombat délelőtti programon mintegy tizenöt helybéli vett részt.

A közösségi munka megszervezését a nemrégiben megtartott közmeghallgatást követően javasolta egy helyi lakos, és felvetésével a képviselő-testület tagjai is egyetértettek. A temető kerítésének környéke ugyanis az évek során annyira elbokrosodott, hogy mindenképpen szükség volt a kitisztítására, arra azonban az önkormányzatnak nem volt kapacitása.

– Azt kértük a falubeliektől, hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek részt a munkában, hiszen csak akkor tudunk eredményt elérni, ha valóban sokan segítenek – mondta Varga Zsuzsanna polgármester. – Azt is kértük, hogy mindenki hozzon magával olyan szerszámot, amellyel dolgozni szeretne, így többen motoros vagy kézi­fűrésszel, metszőollóval, gereblyével érkeztek.

A helyi lakosok közül tizenöten fontosnak érezték, hogy tevőlegesen is részt vállaljanak a feladatokból, így nemcsak a kerítés melletti részt tudták rendbe tenni, de a bejárati útra új kavicsburkolat került, és a ravatalozó környékén a fákról lehullott leveleket is