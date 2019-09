Kívül-belül szép lett a száznegyven éves nagykapornaki óvoda

Akkor lesznek életképesek a településeink, ha sok gyermek születik – mondta a község felújított óvodájának avatóünnepségén Manninger Jenő országgyűlési képviselő. A hat település által fenntartott intézmény három csoportja jelenleg 58 gyermeket fogad.

Az ünnepségen először a gyermekek adtak műsort, az országgyűlési képviselő ezt követően szólt az egybegyűltekhez. Mint mondotta, a kiemelt kormányzati célok közé tartozik, hogy a települések jobb minőségű utakkal és járdákkal rendelkezzenek, gondozottak legyenek a temetők, s felújítsák az orvosi rendelőket, de a gyermekeket fogadó intézmények állapota még ezeknél is fontosabb. A nagykapornaki óvoda néhány éve külsőleg szépült meg, most a belső felújítását és az energia­racionalizálását végezték el.

– Az óvodaudvar rendezése van még hátra, azt gondolom, ez a feladat a Magyar Falu Program révén néhány éven belül szintén elvégezhető lesz – folytatta a képviselő. – A Magyar Falu Program éppen a korábbi pályázatok kiegészítésére jött létre. Látva, hogy milyen ütemben szépülnek a középületek, reális ígéretnek vehetjük, hogy az önkormányzatok alapintézményei néhány éven belül felújításra kerülnek.

Sifter Péter polgármester a magyar óvodatörténet gyökeréig nyúlt vissza, felidézve, hogy az első hazai óvodát Brunszvik Teréz hozta létre 1829-ben. Nagykapornakon az 1880-as években nyitottak óvodát a Kegyes Nővérek, azaz immár mintegy 140 esztendeje működik a településen ez az intézmény. Saját gyermekkori élményeiről is szólt, mondván: bár annak idején közel sem voltak ilyen fejlett infrastrukturális körülmények, de akkor is jól érezték magukat. A külsőleg és belsőleg is megújult intézmény hat településről – Nagykapornak mellett Padárról, Orbányosfáról, Misefáról, Nemesrádóról és Bezerédről – fogad gyermekeket, így a 30 millió forint pályázati támogatást kiegészítő 15 milliós önrészt is közösen biztosították az önkormányzatok. Megújult az elektromos hálózat, a szenny­víz-, a melegvíz-ellátó és a fűtési rendszer az óvodában, új vizesblokkokat alakítottak ki, lecserélték a belső ajtókat, felújították a beépített szekrényeket, a belső burkolatot, s vakolással, belső festéssel és álmennyezetek kialakításával tették esztétikusabbá a belső tereket.