Kézműves vásár Szent Jakab napján Dobronakon

Kirakodó- és kézműves vásárral, valamint szlovén és magyar nyelvű ünnepi szentmisével emlékeztek meg a muravidéki településen a plébánia legnagyobb ünnepéről, Szent Jakab napjáról.

A Jakab-napi vásár egykor a zömében magyarok által lakott település legnagyobb ünnepe volt, a helyi magyar önkormányzati nemzeti közösség kezdeményezésére ezért is elevenítették fel, illetve hozták vissza azt a köztudatba 2015-ben, tudtuk meg az egyik vásározótól, a kézzel festett egyedi fa dísztárgyakat készítő Szolarics Lászlótól. A férfi azt is elmondta, évről évre egyre többen érdeklődnek a kézműves áruk iránt, látszik az embereken, hogy a minőségi, értékesebb termékeket keresik. Dobronakon amúgy is bőven van hagyománya a kézműves tevékenységnek, erre egy komplex szolgáltató házat is létrehoztak a közelmúltban, szintén a magyar önkormányzati nemzeti közösség javaslata alapján, a magyar állam igencsak jelentős összegű anyagi támogatásával.

A Jakab-napi hagyományok felelevenítését szolgálta hogy a község plébániatemplomában szlovén és magyar nyelvű ünnepi szentmisét is tartottak. Előbbi főcelebránsa Janez Lesnika vikárius, a maribori püspök helynöke, utóbbié dr. Varga Lajos váci segédpüspök volt. Ugyancsak a régi időket idézte, hogy a helyi lakosok közül többen is – elsősorban a magyar nemzetiségűek – népviseletben vagy a 19–20. század fordulóját idéző ruhában vettek részt az istentiszteleteken.