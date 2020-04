Kedvezményt kapnak a helybeli vállalkozók Keszthelyen

Számos gazdaságsegítő intézkedést hozott az önkormányzat az elmúlt napokban, hetekben.

Több beruházást halaszt a város és kedvezményeket biztosítanak a helyi vállalkozóknak. A városvezetés legelső intézkedése volt, hogy a szociális ellátások mellett biztosítsa a mindennapi élethez szükséges segítséget az ezt igénylőknek, rászorulóknak. Az önkormányzat két hete ingyenessé tette a parkolást azoknak, akik önkéntesen segítenek másoknak, s megszülettek a helyi vállalkozókat segítő gazdaságvédelmi intézkedések.

– Keszthelyen az volt a gyakorlat, hogy főszezonon kívül az önkormányzat tulajdonában lévő belvárosi ingatlanok bérlői kedvezményes bérleti díjat fizetnek: eddig is támogattuk ezzel a helyi kereskedőket, vállalkozókat, vendéglátóegységeket. Ezt a helyzetet két hete bővítettük térben és időben. Már nem csak a belvárosra és a kiemelt területre, hanem az egész városra érvényes a kedvezmény, amit meghosszabbítottunk a veszélyhelyzet végéig – kezdte a helyi vállalkozásokat segítő döntések ismertetését Nagy Bálint.

Egyéni kérelem alapján lehetőség van a bérleti díj későbbi befizetésére és részletfizetésre is. Jelenleg is folyamatosak a további intézkedések megvalósításának előkészületei. A helyi intézmény- és cégvezetőkkel megtörténtek az egyeztetések, melyek alapján alternatívákat dolgoznak ki a büdzsé átalakításához, valamint újabb gazdaságsegítő és -élénkítő döntések meghozatalához.

– A város februárban elfogadott költségvetése stabil, de hogy a jövőben is meg tudja őrizni stabilitását, újra kell tervezni. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha ismerünk konkrét számokat, melyeket vélhetően tavasz végén, nyár elején már tudunk. Lemondtuk a rendezvényeinket, elsősorban a járványveszély csökkentése, az emberek egészsége miatt, de költségvetési szempontból is. Minden olyan önkormányzati kiadást felfüggesztettem, melyek nem kifejezetten a biztonság megőrzéséhez, balesetek megelőzéséhez szükségesek. Kivételt képeznek a határidős uniós pályázatok – sorolt néhány döntést a polgármester, aki hozzátette: a büdzsé újratervezésével majd a fejlesztési terveket is újfent át kell tekintenie a városvezetésnek.