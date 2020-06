Karanténban zárva volt a ramocsai könyvtár, így a festés senkit nem zavart

A karanténhelyzetet használta ki a többfunkciós faluház belső egészségügyi-fertőtlenítő festésének elvégzésére a kisközség önkormányzata. A munkálatok már el is készültek, ezekben a napokban a könyvtári állomány visszarendezése zajlik.

Az egyik legkisebb lélekszámú zalai kisközség, Ramocsa polgármestere, Jankovics László elmondta, hogy a festést már év elején eltervezték, a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet pedig arra is lehetőséget adott, hogy azt zökkenőmentesen el is tudják végezni.

– Miután a faluháznak, s így a benne kialakított könyvtárnak március közepétől amúgy is zárva kellett tartania, azt gondoltuk, talán érdemes lenne erre az időszakra időzíteni a munkálatokat – magyarázta Jankovics László. – Egyeztettünk a vállalkozóval, ő is pozitívan állt a kérdéshez. Egyedül dolgozott, így a fertőzésveszély sem állt fenn.

A polgármester hozzátette: a többfunkciós épület valamennyi helyiségét – azaz a könyvtár mellett a nagytermet, az ifjúsági klubszobának is használt kistermet, a konyhát és a szociális létesítményeket is – kifestették, s párhuzamosan némi lambériázást is végeztettek. A munkálatok összköltsége mintegy négyszázezer forintot tett ki, amit saját forrásból, a település kulturális célú címzett támogatási keretéből biztosították.

– A héten végzünk a könyvtári állomány visszarendezésével, így már újra fogadhatjuk a látogatókat – egészítette ki Gerencsér Bernadett, a község könyvtárosa. – A könyvtári szolgáltatásunkat a karanténidőszakban is igénybe lehetett venni, házhoz vittük a kért könyveket.

Gerencsér Bernadett azt is elmondta: a ramocsai könyvtár állománya mintegy ötszáz saját példányú dokumentumból, könyvekből, folyóiratokból, heti- és havilapokból áll. A faluban vannak rendszeres könyvtárlátogatók, s olyanok is akadnak, akik egyéb szolgáltatásokhoz, például nyomtatáshoz kérnek segítséget. Számukra jó hír, hogy a régi, több mint húszéves nyomtatót hamarosan új, korszerűbb eszközre tudják lecserélni.