Jól vizsgázott Hévíz, elégedett volt a Virágos Magyarország zsűrije

Elégedetten távozott a Virágos Magyarország verseny zsűrije a városból, és bár a hivatalos értékelés még nem készült el, de a tagok a helyszínen nem fukarkodtak a dicsérő jelzőkkel. Különösen a felújított Széchenyi utca aratott nagy sikert.

A grémium tagjait Laczkó Mária, a Gamesz igazgatója kalauzolta a négyórás szemle során, s a szakember lapunk kérdésére leszögezte: a Virágos Magyarország versenyben való részvétel nem azért fontos Hévíznek, hogy egy alkalomra felkészüljenek és kitakarítsák a várost. Ez sokkal inkább egyfajta szakmai konzultációs lehetőség, hiszen neves kertészek érkeznek, akiknek megmutathatják, amire büszkék, és megbeszélhetik velük az esetleges nehézségeket.

A helyszíni szemle előtt, mint minden más településnek, Hévíznek is prezentá­ciót kellett bemutatnia – szólva például a város fejlesztési terveiről, zöldterület-kezelési gyakorlatáról és szabályairól, a hulladékkezelésről, az alternatív energia felhasználásáról, illetve a közösségi kapcsolatokról, vagyis arról, hogy a város közösségei hogyan vesznek részt a mindennapokban a közterületek fenntartásában és az intézmények életében.

– Mi a mindennapokban is törekszünk az általános jó színvonal fenntartására – szögezte le Laczkó Mária –, így erre az alkalomra nem kellett külön készülnünk. Az útvonalat természetesen átgondoltuk, hogy ne vigyük a zsűrit keresztül nagyon felbolygatott építési területen, vagy olyan részeken, amit jelenleg lehetetlenség kertészeti vagy műszaki szempontból helyrehozni.

A házigazdáknak egy tematikus kérdéssor alapján kellett különféle helyszínekre vinni a zsűrit. Például településkapuként a két bejövő nagy útkereszteződést, az alsópáhoki körforgalmat, illetve a Széchenyi–Ady csomópontot, településközpontként a polgármesteri hivatalt és a templomkertet, lakóövezeti zöldterületként pedig a Vajda Ákos-lakótelepet és a Kisfaludy utcát mutatták be.

– Elvittük a zsűri tagjait a Sugár utcai óvoda intézménykertjébe is, hiszen oktatási-nevelési kérdések is szerepelnek a megadott témák között – folytatta a Gamesz igazgatója. – Büszkék lehetnek az óvónők a munkájukra, a kertjükre, s a gyerekekre is, akik lelkesen meséltek a gyógy- és fűszernövényekről, sőt, ott termelt citromfüves limonádéval kínálták a szakembereket.

A buszos-gyalogos ismerkedés során a vendégek jártak az egregyi Árpád-kori templomnál és a romkertben, a véd­erdőben, a gyógytónál, továbbá a Schulhoff-sétányon és a Moll téren is, a látottak mind nagy sikert arattak a körükben.

A legtöbb dicséretet a Széchenyi utca váltotta ki, a sorfaválasztással és a beültetett növényekkel. A zsűri tagjai kiemelték a környezetkímélő városfenntartást, s azt, hogy a területet klímatűrő növényekkel ültették be, amelyekhez víztakarékos, csepegtető öntöző­rendszert alakítottak ki. Az ítészek elismerően szemlélték a növények épségét, harmonikus sokféleségét. Hévíz tehát idén is jól vizsgázott.

A város rendre jól szerepel az országos megmérettetésen, több díjjal is elismerték már az itt folyó környezettudatos munkát, a stratégiai fejlesztéseket, sőt Hévíz 2013-ban, hazai győztesként részt vehetett az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében, amelyen ezüst fokozatú elismerést kapott a belgiumi Nieuwpoortban rendezett gálán.

A mostani zsűrizés után az ítészeknek két hetük van arra, hogy véleményüket és pontszámaikat kialakítsák. Idén először regionális díjkiosztókat is tartanak, az országos díjátadón pedig majd a legfontosabb, legrangosabb elismerések találnak gazdára.