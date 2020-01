Janikovszky Éva-vándorkiállítás a megyei könyvtárban

A Janikovszky Éva írónak, költőnek, a hazai gyermekirodalom Kossuth-díjas és József Attila-díjas jeles személyiségének emléket állító vándortárlat a tervek szerint március 2-ig tekinthető meg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

A vándorkiállítás anyagát a Móra Könyvkiadó szervezésében 2013-ban, az írónő halálának tizedik évfordulójára készítették el, azóta is járja körútját határokon belül és kívül, méghozzá egy sorozat részeként, melynek keretében korábban e módon látogatott Zalaegerszegre Molnár Ferenc és Lázár Ervin életműve. Bár elsősorban a kisdiákoknak szól a tárlat, amely paravánokon olvasható információkkal és néhány személyes tárggyal hozza közel a hazai gyerekirodalom jeles képviselőjét, a felnőttek is jó érzéssel nosztalgiázhatnak hajdani olvasmányélményeik kapcsán. Janikovszky Éva (1926– 2003) harminckét könyvet írt, köztük többek között az Égigérő fű, a Málnaszörp és szalmaszál, a Velem mindig történik valami, a Kire ütött ez a gyerek?, az Örülj, hogy fiú!, az Örülj, hogy lány!, a Mosolyogni tessék! mutatta meg, hogy pszichológusi vénával és eredeti humorral tudta ábrázolni a különböző gyermeki lelkiállapotokat, de a felnőtteket is elég jól ismerte.

Nem véletlenül: a szegedi egyetemen filozófiát, néprajzot, magyar és német irodalmat hallgatott, 1948-tól Budapesten filozófiát, pszichológiát és szociológiát tanult. Személyes élete a kor szerint alakult, amelyben élt. A politika iránya megfelelt a világról alkotott baloldali nézeteinek, de azzal is szembe kellett néznie, hogy férje orvosként az ÁVH kötelékébe került, majd egy év után perbe is fogták.

Ő maga, munkássága elismeréseként 2003-ban kapta meg a Kossuth-díjat. Fia, Janikovszky János is elkötelezettje lett a gyerekeket szolgáló irodalomnak, a Móra Kiadó elnökeként végzi e misszióját. Emlékezetét pedig őrzi a Janikovszky Éva-díj is. A zalaegerszegi emlékkiállításon az érdeklődők szemügyre vehetik az alkotó kevésbé ismert fotóit, grafikáit, kéziratait, idegen nyelvekre lefordított köteteit, Mercedes típusú, az 1920-as évekből származó írógépét, szegedi gyermekkori naplójának részleteit, valamint a Bertalan és Barnabás című könyvből készült bábelőadás kellékeit, illetve a pórázon vezethető plüsskutyákat.

A zalai pedagógusoknak pedig március elejéig módjukban áll, hogy iskolai csoportoknak ebben a környezetben tartsanak irodalmi foglalkozásokat, rendhagyó órákat.