Itt vannak Zala megye végzős szakmunkás diákjai

Zalai Hírlap a tanév végéhez időzítve hagyományosan ballagási melléklettel kedveskedik a Zala megyei középiskolai végzős osztályoknak.

Az érettségizőket bemutató, nagy sikerű Vén Diák című kiadványt – a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet ellenére – az idén is sikerült megjelentetni, így olvasóink május 16-án vehették kézbe a mellékletet. Az érettségiző osztályok neveit és képeit a zaol.hu-n ide kattintva tekintheti meg.

Az is többéves gyakorlat már, hogy a nem érettségiző végzős osztályok fotóit külön sorozatban mutatjuk be a nyár során – ezáltal a zalai középiskolák valamennyi ballagó osztálya látható a Zalai Hírlapban és a zaol.hu-n. Ez utóbbi sorozat, akárcsak a Vén Diák kiadvány, a ballagók és családjuk, ismerőseik számára értékes emlék, a fotók a nyomtatott lapban, valamint a hírportálunkon is megtekinthetők.

