Ingyenes képzéseket indít a a keszthelyi NYITOK központ

Nyelvi, informatikai, szakmai és kompetenciafejlesztő képzések – ingyenesen. Ezt kínálja a keszthelyi NYITOK központ, melyben az első tanfolyamok a héten indultak.

A tanulási központ egy országos hálózat része, mely a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért felnőttképzési programja keretében működik ötven helyszínen. 16 és 64 év közötti felnőtteket várnak a 20 és 30 órás ingyenes képzésekre, a részvételhez csak néhány feltételnek kell megfelelni: a leendő tanfolyami hallgató 16 és 64 év közötti legyen, ne Pest megyében éljen, ne vegyen részt nappali tagozatos képzésen, s az erre meghirdetett napok valamelyikén előzőleg regisztráljon a NYITOK központban.

– Vannak informatikai és idegen nyelvi képzéseink: angolul, németül és oroszul lehet tanulni. Szakmaspecifikus, kompetenciafejlesztő, valamint innovatív tanfolyamokat is tartunk. Utóbbiak közé tartozik például az önmenedzsment, a pénzügyi ismeretek kisvállalkozóknak és a Nők a 21. században – sorolt néhányat a kínálatból Gyergyai Krisztina tanulási tanácsadó, a NYITOK központ keszthelyi vezetője. Kihelyezett képzéseket is szerveznek, igény szerint bármilyen tematikával, melyeken szintén ingyenesen tanulhatnak a résztvevők (minimum 8 fő). Erre várják a környező településeken működő vállalkozások, intézmények jelentkezését. Nekik is térítésmentes a lehetőség, csak egy ingyenes termet kell biztosítaniuk, minden mást- az adminisztrációt is beleértve – a NYITOK központ végez.