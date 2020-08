Imatábor, több zalai helyszínen

A zalakarosi Isten Irgalmasság templomban tartották Zala megye más-más pontján található imatábor közös szentmiséjét, melyet dr. Háda László plébános mutatott be.

Az imatábor megszervezésére a plébános pályázott, így Galambokon az általános iskolákból az alsó tagozatosok, míg Bázakerettyén a felsősök, Garaboncon pedig a 15-25 éves kor közöttiek töltik az idejüket még szombatig. Mint azt Antal Zsolt diakónus, a garabonci tábor szervezője elárulta: szombatig 45 fiatal tölti az idejét a foglalkozásokon. A tábor lényege, hogy evangéliumi szakaszok alapján gondolkodunk arról, hogy miként is élheti meg a hitét ma egy fiatal a világban, és hogy mire is hív Jézus? A program színes: kiscsoportos beszélgetések, szentmise, közös imádság mellett sport, túra, fórumok, közös zenélés, főzőverseny, csillagvizsgálás is színesíti a programot.