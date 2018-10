Időskorban különösen jót tesz és nagy élmény a sport

Az idősek hetéhez, illetve hónapjához kapcsolódva tegnap Nagykanizsán és Zalaegerszegen is sportnapot rendeztek.

Az október már hat éve a nyugdíjasoké Zalaegerszegen is

Zalaegerszegen az idősek hónapjának már hat éve szentel sokrétű programsorozatot a város önkormányzata. A megyeszékhely több mint 58 ezer lakosa közül körülbelül 14 ezer a nyugdíjaskorú zalaegerszegi polgár, ez az országos életkori átlagnál jobb. Az aktív, közösségi programokban részt vevőket 19 nyugdíjasklub tömöríti.

Az idősebb városlakók számára a sportra és a mozgásra is lehetőséget adnak az októberi napok. A városban működő nyugdíjas- és betegklubok tagjait hagyományosan a Petőfi–Dózsa iskola sportpályájára invitálják a szervezők. Minden eddiginél nagyobb létszámban jelentkeztek a tegnapi sorversenyekre, sportos vetélkedőkre a klubok. Összesen 19 ötfős csapat mérte össze erejét. Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő, a városi idősügyi tanács elnökhelyettese buzdította a résztvevőket, a házigazda intézmény nevében pedig Makovecz Tamás igazgató, aki önkormányzati képviselőként is köszöntötte a verőfényes délutánon a sportot választókat, majd az iskola hat testnevelő tanára irányításával zajlottak a versenyek, amelyek között a labdajátékok és az ügyességi sorversenyek mellett a francia petangue játék is helyet kapott.

A csapatok teljesítményének összegzése után dobogós helyeket hirdettek a szervezők, ezúttal a Nefelejcs Nyugdíjasklub 2. csapata lett az első. Második helyen végeztek a botfaiak, a harmadik helyet pedig a nyugdíjas pedagógusok klubja szerezte meg. Az átvett emléklapok és jutalmak csak egy részét jelentik a nyereménynek, hiszen azok a többfordulós, egész hónapban zajló programsorozat végén, október 30-án a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezendő záróeseményen találnak gazdára.

Nagykanizsán is sportoltak az idősek

Nagykanizsán kedden a Batthyány-gimnázium torna­termében rendezték meg a sportnapot. A nyugdíjasklubok tagjai körében évek óta a játékos sorverseny a legnépszerűbb, így volt ez most is.

– Az időseknek kifejezetten fontos a fizikai és lelki egészség megőrzése – mondta Koller Jutka főszervező, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója. – Ha odafigyelnek erre, akkor számos betegség megelőzhető, ráadásul fittek és kiegyensúlyozottak maradhatnak. A sportnapnak közösségformáló ereje is van, most is tíz városi nyugdíjasszervezet képviseltette magát.

A vendéglátó gimnázium igazgatója, Balogh László köszöntőjében elmondta: a sport, valamint az azzal járó közösségi élmény egyértelműen javítja az életminőséget.

Az eredmények a következők. Asztalitenisz, nők: 1. Pleskó Györgyi (Napfény Egyesület). Férfiak: 1. Tucsek József (Mol Bányász). Sakk: 1. Dalocsa Endre (Mol). Kosárra dobás, nők: 1. Katona Józsefné (Hölgyklub). Férfiak: 1. Németh Tibor (Mol). Játékos sorverseny: 1. Pedagógus Nyugdíjasklub I., 2. Mol, 3. Kórház nyugdíjasklub.