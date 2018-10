Horgászversenyre hívták az újságírókat Balatonszárszóra

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. idén is horgászversenyre hívta azoknak a szerkesztőségeknek a munkatársait, melyek rendszeresen hírt adnak a balatoni horgászattal kapcsolatos történésekről. A Médiakupa Horgászversenyt idén is a balatonszárszói Nádfedeles halastónál rendezték meg.

Ez már a tizennegyedik alkalom volt, hogy az újságíróknak ily módon mondanak köszönetet munkájukért: a tó szépsége, a horgászverseny izgalmai és a fogásért járó jutalmak, az ebéd és a kötetlen beszélgetések kikapcsolódást kínáltak minden résztvevő számára.

– Idén 23 csapat volt itt. Jobb fogás volt, mint a korábbi években: közel 30 kilós fogással nyerte meg a versenyt az első helyezett csapat – összegezte Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. A győztes a TOHOSZ Tímár-Mix csapat lett. A legnagyobb halat- egy 3,9 kilogrammos példányt – Horváth Gyula Gábor fogta ki, s sok más eredményt is díjaztak a négy óra időtartamú verseny végeztével. A helyszínül szolgáló, közel húsz hektáros tó régebben szabadon látogatható volt, néhány éve másképpen szolgálja a pecásokat. A balatonszárszói tógazdaság már zárt terület, a Balaton halutánpótlását szolgálja az itt folyó termelés.

– Most őszre már megnőttek a benne élő halak, tavasszal lesz lehalászva és Balatonföldvár környékére kerül az itt nevelődött állomány. Elsősorban ponty van itt és ahogy láttuk a fogásban, compó is előkerült és kisebb kárászok, keszegfélék is színesítették a horgászzsákmányt – utalt vissza a versenyre a vezérigazgató. Ezek mind visszakerültek a tóba, így azokat majd a Balatonon horgászók ismét kifoghatják.

Lapunk munkatársa kapta a díjat A Médiakupa Horgászversenyen adta át Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a cég által alapított elismerést, mellyel minden évben egy újságírót ismernek el, aki sokat tett azért, hogy a balatoni halgazdálkodás hírei hitelesen jussanak el az olvasókhoz. A Libatoll-díjat a Zalai Hírlap munkatársa, Keszey Ágnes vehette át Szári Zsolt vezérigazgatótól. S hogy miért e név? „Minek utána valaha a téntába mártott libatollról a ténta leszárada, a lelkes tollforgató a gágogó jószág tollát a hal megfogásához úszóként alkalmazá”