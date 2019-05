Hiányt pótol Zalakaros újabb ételpályázata

Még május 31-ig várja a pályaműveket a Zalakarosi Nonprofit Turisztikai Kft., mely az ország első bike foodját, azaz bringás ételét keresi.

A tavalyi sikeren – amikor is az ország első wild food, azaz vadételét, a gŐZgombócot sikerült megalkotni – felbuzdulva idén Magyarország első bike food, tehát kerékpáros ételének megalkotására írt ki pályázatot a turisztikai kft. Ennek ügyvezetője, a projekt ötletgazdája, Kovács Szabolcs elmondta: Zalakaros városmarketing-kampánya az érzékszervek köré épül, a Zalakaros Go Bike program keretében pedig mindenkit bringára szeretnének ültetni. Mindezek az új kategória ihletői, hiszen az egészségtudatosságot a táplálkozásban is meg kívánják jeleníteni. Továbbá egyfajta hiányt pótolnának, hiszen ma még idehaza nem sok olyan étel létezik, mely kielégíti a kisebb-nagyobb távon bringára ülők igényeit, s könnyedén elfogyasztható – akár a nyeregben ülve is. A pályázók a bike food mellett a klasszik kategóriára is nevezhetnek a szülőktől, nagyszülőktől ellesett és újragondolt recepttel, illetve a kapcsolódó ételfotókkal.

– A hagyományos recepteket szeretnénk beépíteni a város gasztronómiai kínálatába, megmutatva a térség értékeit – mondta el Kovács Szabolcs. – Fontos, hogy az étel étlapra tehető legyen, hogy az éttermek, vendéglátóhelyek megjeleníthessék azt napi kínálatukban. Így a nálunk pihenő vendégek is megismerkedhetnek a régió ízeivel, ami fontos célkitűzésünk. A kampány hangsúlyos eleme azonban mégiscsak a bike food, egy reményeink szerint innovatív és fantázia­dús étel, tele élettel és energiával, amely minőségi szénhidrátokból készül, rostokban, fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, így folyamatos energiaszintet biztosít a tekeréshez.

Mindkét kategóriában nevezhetnek magánszemélyek és éttermek, bisztrók egyaránt, a legjobb pályázókat jutalmak várják. Az ország első bike food ételét a Mapei Tour de Zalakaros 0. napján, június 21-én kóstolhatja meg a közönség.

De hogyan táplálkoznak a bringások?

– A kerékpárosok és a többi, nagy állóképességet igénylő sportot űzők legfontosabb energiaforrása a szénhidrát – mondta Jankovics Ferenc, a Mapei Tour de Zalakaros volt edzője. – Ezért szénhidrátban gazdag táplálékra van szükségünk, a legfontosabb köret a durumlisztből készült tészta, emellett kevés barna rizst és főtt burgonyát fogyasztunk. A húsok közül pedig a csirkemellet, pulykamellet, marhasteaket és a halakat esszük, mert ezeknek alacsony a zsírtartalmuk. A húsokat nem olajban sütjük, hanem grillezzük vagy pároljuk. Reggelire általában kétszersültet, lekvárt, mézet, esetleg zsírszegény sonkát, salátákat, paradicsomot eszünk. A sütemények, hozzáadott cukrok, cukros üdítők hiányoznak az étrendünkből. Mindenki számára ez lenne az egészséges étrend, amivel sok betegséget meg lehetne előzni – ismertette végül.