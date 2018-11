Háromból kettő utat leaszfaltoztak Magyarföldön

Két önkormányzati tulajdonú és fenntartású út teljes aszfaltozását végezték el a napokban a kisközségben. A felújítás fedezetére még tavaly kapott nyolcmillió forintot a település.

Kállai Csaba, a település polgármestere akkor úgy tervezte, hogy ez év első felében elvégzik a munkát, ám a kivitelező lefoglaltsága miatt elhúzódott a felújítás. Végül a múlt héten végezték el az aszfaltozást a térségben több településen dolgozó Vasi Aszfalt-Gép Kft. szakemberei.

– Három olyan belterületi utunk van, amely önkormányzati fenntartású – mondta Kállai Csaba. – Eredetileg a Bem és a Zrínyi utcákat szerettük volna leaszfaltoztatni, ezek vezetnek lakóingatlanokhoz, így ezeken nagyobb a forgalom. A Bem utcában azonban néhány éve zajlottak már felújítások, így az állam annak aszfaltozásához ezúttal nem járult hozzá.

Ennek okán a Zrínyi mellett a Temető utca kapott teljes szélességében, s egész hosszában új aszfaltburkolatot. Emellett a padkázást is elvégezték a munkások. A beruházás teljes költsége 10 millió forintot tett ki, azaz az állami támogatást a helyi önkormányzatnak kétmillió forinttal kellett kiegészítenie. Kállai Csaba elmondása szerint ez azt is jelentette, hogy az önkormányzat a teljes tartalékkeretét kénytelen volt feláldozni, ám azt is hozzátette, remélhetőleg ennek a két belterületi útnak a burkolatát évtizedekre sikerült megfelelő állapotba hozniuk.