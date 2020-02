Három körforgalom is épülhet Nagykanizsán

A város három veszélyes, illetve leterhelt kereszteződésének átalakítását tervezi az önkormányzat. A legutóbbi közgyűlésen arról döntött a testület, hogy a 7-es főút Petőfi utcai és Hevesi utcai csomópontjában, valamint a Hevesi utca és Rózsa utca kereszteződésében alakítana ki körforgalmat.

Ráadásul mindezt költséghatékony módon, előregyártott vasbeton elemekkel oldaná meg a városvezetés. Az újszerű szabadalom lényege, hogy a körforgalom középszigete az előregyártott vasbeton elemekkel kerül kialakításra forgalomtechnikai jelzésrendszer jelzőtáblák, burkolati jelek alkalmazása mellett, így csak minimális építési beavatkozásra van szükség.

Mint kiderült: ezt a módszert már az ország több városában is alkalmazták, hasonló technológiával készült körforgalom működik már többek között Székesfehérváron, Mosonmagyaróváron, Gyöngyösön és Szentesen is.

– Ez a technológia olyan lehetőséget nyújthat az önkormányzat részére, amellyel feltétlenül érdemes foglalkozni – hangsúlyozta a kérdés kapcsán Balogh László polgármester. – Ugyanakkor a fent említett csomópontok mindegyikének esetében érintett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is, mint kezelő, azaz az úthálózat ezen szakaszai az országos közúthálózat részét képezik. Információim szerint az előzetes egyeztetés már megtörtént, ami alapján a közútkezelő nem zárkózott el a felvázolt megoldási lehetőség elől.

A javaslattal egyébként dr. Károlyi Attila (az Éljen VárosuNK! Egyesület képviselője) állt elő, elmondása szerint az elmúlt időszakban több hazai és külföldi városban is látott hasonló forgalomtechnikai megoldásokat. Mint mondta: miért kellene 40–100 millió forintot költeni egy hagyományos körforgalom kialakítására, amikor ezt sokkal olcsóbban is meg lehet oldani.

A közgyűlésen az is elhangzott: az újszerű, „light” körforgalom számos előnnyel bír, így többek között a kivitelezés költsége is töredéke annak, mint egy hagyományos körforgalom építésének. Szintén előnyt jelenthet – ha elegendő szélesek az egymást keresztező útpályák –, hogy nincs szükség építési engedélyre, illetve a föld alatt lévő közművek kiváltására sem kell időt, pénzt és energiát fordítani. Pozitívum továbbá az is, hogy az előregyártott elemekből készült körforgalom bármikor egyszerűen elbontható, illetve áthelyezhető egy másik kritikus csomópontba.

A nagykanizsai testület tagjai mindezek figyelembevételével úgy döntöttek, hogy körültekintően megvizsgálják ezen technológia műszaki, pénzügyi, tulajdonjogi és hatósági körülményeit, s ezek után határoznak majd a körforgalmak létesítéséről.