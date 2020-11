Halálfélelem Bécsből – zalaiak beszámolója a helyszínről – frissítve

A Zalai Hírlap és a zaol.hu bécsi illetőségű megyeieket keres. Helyszíni, beszámolóikat folyamatosan közöljük. Az első helyszíni nyilatkozat egy nagykanizsai hölgytől érkezett, Erika a férjével él kint az osztrák fővárosban:

A hölgy Facebook alkalmazásán keresztül jelezte a hozzátartozóinak, hogy jól van, nem történt baja a bécsi terrorban.

A fiatal hölgy diplomás ápolóként áll helyt a betegágyak mellett az osztrák fővárosban.

Elmondta: a szirénázásra figyelt fel, és mivel az autópálya mellett laknak, először azt gondolta, hogy valamilyen nagy baleset történt. Aztán, amikor egyszerre több helikopter jelent meg az égen, már érezte nagyobb a baj. A tömegközlekedés leállt, a rendőrség mindenkit figyelmeztetett, hogy menjen haza és maradjon otthon. Az egyik internetes újságban nagy betűkkel figyelmeztették az olvasókat: aki teheti térjen vissza az otthonába, ne álljon az ablakba, mert a belvárosban terrorcselekmény zajlik.

– Halálfélelmem volt, főleg, hogy a párom 22 óráig a terrorral érintett kerület mellett dolgozott egy textilgyárban – tette hozzá. – A káosz közepette 45 percbe telt, míg taxit hívtunk neki. A munkatársaim sírva hívtak, hogy a határt lezárták. Innentől kezdve állandóan figyeltem az eseményeket. Az embereket beterelték a kocsmákba, kávézókba, mindenki a földön feküdt, ijesztő volt, ahogy a kommandósok átnéztek mindenkit.

Óriási a rendőri készültség

A bécsi belváros szélén élő Molnár Gábortól megtudtuk: a város alapvetően nyugodt, a helyszínen és környékén azonban óriási a rendőri készültség, a forgalom érezhetően kisebb a szokásosnál, valószínűleg sokan, akik megtehették, otthon maradtak.

– A közösségi felületeken viszonylag higgadt tájékoztatást kapunk, természetesen pánikkeltés is akad és akik a befolyása alá kerülnek, de ez egyáltalán nem meghatározó. Felvetődnek kérdések – bennem is, hogy miért éppen most, milyen érdekek húzódnak meg a hátterében, de türelmesen kivárjuk, amíg befutnak a kellő információk. Nem állt meg az élet, a világváros jól reagál – mondta Molnár Gábor.

Mindenki megrendült a hírek hallatán

Katona Bálint a pandémia első hulláma idején szórakoztatta a nagykanizsai társasházak lakóit gyönyörű trombitamuzsikájával otthona erkélyéről – mint arról lapunk be is számolt. Ma már Bécsben él és megkeresésünkre ezt írta:

-Tegnap kezdtem el utcazenélni. A támadás helyszínétől körülbelül 750 méterre lévő Stadtparkba szólt az engedélyem, sokan voltak, mert tegnap volt az utolsó nap, amikor még kijárási korlátozás nélkül, szabadon mozoghattak az emberek. Mindenki megrendült a hírek hallatán, köztük én is, és azt tervezem, hogy hiába az engedélyem, egy ideig nem fogok az utcán zenélni, mert egyértelmű célpont lehetek egy téren a trombitámmal a kezemben…

A szigorítás előtt sokan mentek még étterembe

A zalaegerszegi Anita kutyakozmetikusként dolgozik Bécsben, nyolc éve él kint informatikus párjával. Ők négy villamosmegállónyira laknak a merénylet helyszínétől.

Aznap este otthon tartózkodtak, ám sok ismerősük még a szigorítások előtt meglátogatta az éttermeket. Anita unokatestvére egy olyan helyi lakosnál dolgozik, aki az első kerületi helyszín közelében tartózkodott egy étteremben. A merénylet után a rendőrök a pincébe kísérték, majd egy hotelben szállásolták el őket. Mivel a helyszínt lezárták, egyelőre nem mehetnek haza. Anita elmondása szerint félnek az emberek, tartanak attól, hogy még bármi történhet. Ezt is jelzi, hogy vendégeinek többsége lemondta kutyakozmetikájában a szolgáltatást.