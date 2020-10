Gyűjtés a dagerrotípia közzétételére Zalaegerszegen

A megyeszékhely belvárosáról készült első felvétel közzétételéhez kíván gyűjtéssel hozzájárulni a Tiéd a Város Egyesület.

A kezdeményezésről kedden sajtótájékoztatón számoltak be. A párizsi Francia Fotográfia Társaság gyűjteményében található dagerrotípia által megörökített helyet ez év elején sikerült azonosítani, ahogy ezt dr. Paksy Zoltán, az egyesület elnökségi tagja felidézte. A kép az egerszegi Kazinczy tér és a nagytemplom egy részét örökítette meg az 1840-es évek elején. A szenzációs képről februárban lapunkban is beszámoltunk. A Göcseji Múzeum a kép felnagyított másolatát az Elődeink élete című leendő állandó kiállításon szeretné bemutatni. Ennek tíz évre szóló jogdíja 1950 euró, 700 ezer forint körüli összeg. A pénz előteremtésére a múzeum gyűjtést hirdetett meg, ehhez az egyesület csatlakozott. Hartmann Miklós elnök arról számolt be, hogy pár nap alatt 30 ezer forintot meghaladó támogatás érkezett. A továbbiakat a 11749008-24910886 számlaszámra várják, közleményben a szerepeljen a “FŐTÉR”. A múzeum eddig 304 ezer forintot kapott az adakozóktól, a különbözet előteremtésében segít az egyesület.

Az elnök arról is beszélt, hogy az egyesület korábban szociális célra gyűjtött, akkor a kornavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családokat segítettek mégpedig a személyes igényeknek megfelelően összeállított élelmiszercsomagokkal.

Abban az esetben, ha a dagerrotípia másolatának közzétételére érkező adományok meghaladják a szükséges összeget, akkor a többletet az év végi segélyprogramban jótékony célokra fordítják.

Kiemelt képünkön a felújítás alatt álló Göcseji Múzeum. Fotó: Pezzetta Umberto/archív