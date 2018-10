Forradalmi kalandtúra Nagykanizsán

Az 1956 októberében történt helyi eseményeket felelevenítő sétát szervezett pénteken diákjai számára a Cserháti Szakképző Iskola.

Az osztályok egyfajta térképes kalandtúrán is szerepeltek, s amelyik társaság az adott helyszínen helyesen válaszolt a kérdésekre, pontokkal gazdagodott. Az egyik szervező, az iskola pedagógusa, Dóber Valéria elmondta: a forradalom kanizsai eseményeinek felidézésével szeretnék a diákok számára kézzelfoghatóbbá tenni a régmúlt eseményeit. – Úgy gondoltuk, ha a gyerekek az internet segítségével jobban beleássák magukat a város történetébe, akkor aktív szereplőkké válnak, s könynyebben magukba szívják az adott történéseket – vette át a szót Farkas Tünde tanár.

– A forradalom idején volt Kanizsán néhány emblematikus személy, akik sokat tettek a hazáért, az ő munkásságukról, életükről is kérdeztük a fiataljainkat. Ugyanígy tettünk a helyszínekkel is. Többek között szerepelt a programban a mai gépgyár területének meglátogatása, ahonnan elindultak a kanizsai események, a Batthyány- gimnázium, az 1956- os emlékkert, az Erzsébet tér, illetve a kórházkápolna felkutatása is.