Felújítják az önkormányzati épületet Kálócfán, jelentős önrésszel

Az eredetileg tervezett 6,5 millióval szemben várhatóan 9 millió forintba kerül majd a község önkormányzati épületének felújítása, de tavasszal így is belekezdenek a munkálatokba. A település ugyanis 5 millió forintot nyert a tervezett beruházáshoz a LEADER-pályázaton.

A két összeg közötti jelentős különbséget az idő múlásával magyarázza Szabó András polgármester. Mint mondta, amikor 2018 tavaszán benyújtották igényüket az épület felújítására, az akkori árakon számolva elegendő lett volna a 6,5 millió forint. A

LEADER-pályázaton amúgy is maximum 5 milliót nyerhettek volna, ám a másfél milliós különbözetet önrészként vállalták. A pályázatok elbírálása elhúzódott, s közben az építőanyagok árai, a munkabérek jelentősen megemelkedtek.

– A felújítást így is vállaljuk, hiszen egyrészt régóta tervezzük, másrészt az elnyert 5 millió forintot sem akarjuk veszni hagyni – magyarázta a polgármester. – Szerencsére a falu abban a helyzetben van, hogy a jelentősen megnövekedett önrészt is tudja vállalni. Reméljük, hogy nyárra be is fejeződik a munka.

Szabó András a felújítás műszaki tartalmát is részletezte. Megvalósul a teljes akadálymentesítés, mozgáskorlátozottak számára kialakított feljárót kap az épület, és akadálymentes vizesblokkot is kialakítanak. Az energetikai megújulás jegyében korszerű, kisebb áramigényű lámpákkal látják el a helyiségeket, újraburkolják a padlózatot. Miután az épület néhány éve már kapott új külső nyílászárókat, most csak a belső ajtókat kell kicserélni, viszont a falakat kívül és belül is újrafestik. A tetőhöz is hozzányúlnak, de ott csak a legszükségesebb munkákat végzik el, az ereszcsatornákat és a bejárat feletti előtetőt azonban cserélni kell.

– Az épület felújítása mellett az udvaron is végzünk kisebb munkákat, egy 150 méter hosszú Kneipp-jellegű taposót alakítunk ki, továbbá pihenőpadokat és kültéri pingpongasztalt is telepítünk – sorolta tovább a polgármester, aki egyéb aktualitásokról is beszélt. Mint mondotta, a 2020-as év a kálócfai közösség számára sem tartogatott sok jót, a rendezvényeik többségéről, így a falunapról és a szépkorúak köszöntéséről le kellett mondaniuk, s a hagyományos családi nap és az adventváró is elmarad. A Mikulás azonban megérkezik a faluba, ám ezúttal nem találkozhatnak vele a gyerekek, az ajándékot a csizmájukba kapják.

– A minap végeztünk a szociális tűzifa kiszállításával – tért rá az újabb fejezetre Szabó András. – Ez évben 34 köbméter beszerzésére kaptunk támogatást a Belügyminisztériumtól, ebből 19 háztartás számára tudtunk mintegy másfél-másfél köbméternyi mennyiséget biztosítani. Bízunk benne, hogy elegendő lesz, de szükség esetén egyéb szociális jellegű juttatásokkal is ki tudjuk egészíteni a helyi lakosok támogatását.