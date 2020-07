„Felelősségteljes munkáról tettünk tanúbizonyságot a védekezésben”

Zala megyében – a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok koordinálására – munkacsoportot hoztak létre, amely ellátta a hivatalt érintő, sokszor azonnali intézkedést igénylő feladatokat. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal az elmúlt hónapok történéseiről, a koronavírus elleni védekezésről beszélgettünk.

– Melyek voltak a legfontosabb feladatok a járvány elleni védekezésben?

– Elsődleges és legfontosabb feladatunk az állampolgárok egészségének védelme volt. Következésképpen kiemelt figyelmet fordítottunk a megye egészségügyi, szociális, valamint oktatási intézményeinek védőeszközökkel való ellátására. A kormányhivatal dolgozói számára komoly logisztikai feladatot jelentett a védőfelszerelések eljuttatása az érettségit lebonyolító intézmények számára, azonban precizitásuknak és hozzáértésüknek köszönhetően ezt a feladatot is sikeresen teljesítették. Mindent elkövettünk továbbá a saját munkavállalóink egészségének megőrzése érdekében is. A kormányablakokban – a nagy mennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószer, valamint maszk biztosítása mellett – valamennyi ügyfélpultra elválasztó plexifalat szereltettünk, és a járvány terjedésének megállítása érdekében további intézkedéseket vezettünk be. Népegészségügyi szakembereink megszervezték a megyei alapellátást, az idősotthonok ellenőrzését, valamint karantént rendeltek el a pozitív betegek és a határátlépők részére. Emellett elvégezték a fertőzöttek kontaktkutatását. Az óriási terhelés ellenére feladataikat pontosan, szakszerűen, határidőre látták el. A kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakemberei – a vásárlók és a piaci szereplők védelme érdekében – a veszélyhelyzet ideje alatt is kiemelt ellenőrzéseket végeztek. A foglalkoztatási osztályokon munkaszervezéssel más szakterületekről csoportosítottuk át a kormánytisztviselőket a beérkező iratok feldolgozásához. A törvényességi felügyeleti osztály szakmai segítséget nyújtott a polgármestereknek, jegyzőknek, s figyelemmel kísérte a döntéshozatalt, hogy a rendkívüli felhatalmazás a hatékonyabb védekezést szolgálja.

– Hogyan működtek a kormányablakok, ügyfélszolgálatok a veszélyhelyzet ideje alatt, milyen könnyítő intézkedések segítik az ügyintézést?

– Az ügyfélszolgálatokon – a veszélyhelyzet ideje alatt – a telefonos és elektronikus kapcsolattartást helyeztük előtérbe, a kormányablakokban pedig csak előzetes időpontfoglalást követően lehetett személyesen ügyet intézni. Munkatársaink most már a járványügyi helyzetet megelőző rend szerint fogadják az ügyfeleket, azonban továbbra is javasoljuk az állampolgároknak, hogy vegyék igénybe az előzetes időpontfoglalás lehetőségét, valamint otthonról, elektronikusan intézzék ügyeiket. Annak érdekében, hogy a találkozások számát a minimálisra csökkentsük a kormány minden, a magyar hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig meghosszabbította. Azaz a március 11. és július 3. között lejáró okmányok Magyarország területén december 15-ig érvényesek. Jelentős könnyítés továbbá, hogy a legtöbb okmányt postai úton kézbesítik az ügyfeleknek. A veszélyhelyzet ideje alatt a kormány számos ügytípust illetően bevezette az ellenőrzött bejelentést, így az engedélyezési eljárás helyett mostantól elegendő egy elektronikus bejelentés, amennyiben pedig a hatóság tizenöt napon belül nem tiltja meg a tevékenységet, úgy az a tizenhatodik naptól elkezdhető.

– Hogyan tudnak segíteni az álláskeresőknek? Milyen támogatások állnak rendelkezésükre?

– Annak érdekében, hogy annyi új munkahely jöjjön létre, amennyi a járvány miatt megszűnt, a kormány többféle munkahelyvédelmi támogatást vezettet be. A csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatást – a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint annak megszűnését követő egy hónapig – a munkáltató és a munkavállaló közös kérelemben igényelheti. A jogosultak három hónapig részesülhetnek a támogatásban, amelynek mértéke a munkavállalót megillető alapbér összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka. A magasan képzett dolgozók (kutatók, fejlesztőmérnökök) munkahelyének védelme, munkabérének fenntartása, tartós foglalkoztatásuk biztosítása érdekében az állam legfeljebb 3 hónapra, havonta maximum 318.920 forinttal segíti a szektor munkavállalóit. A kormány május 18-tól elindította a munkahelyteremtő bértámogatási programot is, amelynek lényege, hogy a munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha – munkaviszony keretében – állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartott személyt foglalkoztatnak. A munkáltató maximum fél éven keresztül kaphat a bruttó munkabér 100 százalékával megegyező összeget, de legfeljebb 200 ezer forintot havonta, amelynek egyik feltétele a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség.

– Hogyan értékeli a járvány visszaszorításában részt vevők munkáját?

– A járvány elleni védekezésből mindenki aktívan kivette a részét, hatékonyan és gyorsan reagáltunk a felmerülő problémákra, valamint kellő megfontoltsággal, egymással szoros együttműködésben hoztuk meg a szükséges döntéseket. A koronavírus terjedésének visszaszorításában részt vevő megyei szervezetek kiemelkedő, felelősségteljes munkáról tettek tanúbizonyságot. Köszönöm a népegészségügyi szakemberek, a védelmi bizottsági tagok, a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársaim helytállását, a polgármesterek fáradhatatlanságát, akikre a rendkívüli jogkör által nagyobb felelősség is hárult. A honvédség, a megyei rendőr-főkapitányság, a megyei kórház, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a mentőszolgálat vezetőinek, munkatársainak elhivatott munkája szintén hozzájárult az eredményes védekezéshez, őket is elismerés illeti.