Felelős állattartás a koronavírusos időben

Kutyáknál is okozhat megbetegedést a koronavírus, de – mint arra korábban már az Állategészségügyi Világszervezet is felhívta a figyelmet – nincs bizonyíték arra, hogy az állatok bármilyen módon is átadnák a vírust az embereknek. Ugyanakkor fontos, hogy a higiéniára fokozottan odafigyeljenek az állattartók.

A napokban olvasható volt a nemzetközi hírek közt, hogy elpusztult egy hongkongi pomerániai kutyus, amelynél korábban kimutatták az új típusú koronafertőzést. A hírek szerint a kezelését követően már negatív volt a tesztje, viszont a halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra, gazdája már nem engedett további vizsgálatokat. A felelős állattartásra, a higiéniai előírások betartására hívta fel az aggódó gazdik figyelmét dr. Nagy Ferenc állatorvos. – A kutyáknál a koronavírus hasmenéssel járó megbetegedést okoz, főként a fiatalabb egyedeknél, de ezek az állatok nem ragályfogók – magyarázta. – Van ellene védőoltás, de ennek hiányában is jól kezelhetőek a tünetek. Évek óta nem találkoztam ilyen problémával, egyébként ürülékből mutatható ki a vírus laboratóriumi vizsgálattal, de a jól kezelhető betegség miatt ezt nem is biztos, hogy elvégzik. Keresztfertőzés ennél a vírusnál nem fordul elő, vagyis a kutyák és az állattartók nem fertőzik meg egymást. Ha problémát észlelnek az állatuknál, először telefonon keressék az állatorvost, ügyeletet, hiszen folyamatosan dolgozunk, ellátunk. Ha az állatorvosi rendelőbe kell vinni a kedvenceket, arra kérjük a gazdákat, kérjenek időpontot, és igyekezzünk elkerülni az egymással való találkozást, csökkentsük minimálisra az érintkezést. Legyünk óvatosak, tartsuk be a szabályokat, lássuk el háziállatainkat megfelelően, közben figyeljünk a higiéniára, fertőtlenítésre és persze az állatok etetésére is. Hozzátette: a lakásban tartott kutyákat érdemes olyan helyen sétáltatni most, ahol nincs tömeg, keressenek szabad területeket, és a biztonságot szem előtt tartva jártassák meg az ebeket. Ha az állattartó karanténba kerül, és sétáltatásra váró kutyája van, keressen ismerőst, aki vállalja az állat megjáratását, de egymással ne érintkezzenek, használjanak külön pórázt, hámot, szájkosarat, vagy ha ugyanazt használják, fertőtlenítsék az eszközöket, illetve a sétából hazaérve minden esetben töröljék át a kutya szőrét. Az állatorvosi rendelők, állatkórházak és az állatklinikák a hatályos törvény alapján az eddigiek szerint működnek, a beteg állatokat, házi kedvenceket továbbra is a megszokottak szerint látják el a járványhelyzet idején is.