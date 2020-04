Feléhez közeledik a zalaegerszegi Zárda utcai, 33 milliárdos beruházás

A Zárda utcában a tervek szerint halad a torna- és vívócsarnok tavaly megkezdett építkezése. A 3,3 milliárd forint értékű beruházáson szerdán bejárást tartott Bali Zoltán alpolgármester, Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő és Vigh László országgyűlési képviselő. A mintegy négyezer négyzetméteres területen folyó munkák során már tető került a két egymás mellett levő létesítményre, a tornacsarnok homlokzatát pedig már burkolják, és a belső szakipari szerelések is folyamatban vannak.

– A városban zajló beruházások közül ez az egyik legkomplexebb, mivel egy iskolai tornacsarnok mellett vívócsarnok is épül – mondta Bali Zoltán. – Nagyon fontos ebben a beruházásban, hogy sportolási lehetőséget biztosít a diákok számára, és egyben azt is lehetővé teszi, hogy a sportlétesítményt, illetve a zárda területét komplex módon tudjuk majd hasznosítani rendezvények, sportversenyek lebonyolítására, amihez szálláshelyek is rendelkezésre állnak. Az építkezés jelenleg 45 százalékos készültségi szintnél tart. Hamarosan szerkezetkész állapotban lesz a sportcsarnok és a vívóterem, majd gépészeti és más kivitelezési munkákkal folytatódik az építés.

Az alpolgármester elmondta, hogy a hazai állami költségvetésből az egyházak közösségi programjait támogató projektből 2 milliárd 540 millió forintot kapott az iskolafenntartó Notre-Dame Női Kanonok- és Tanítórend. Maga a rend 60 millió forinttal járult hozzá a beruházás megvalósításához, és a megyeszékhely a Modern Városok Programja terhére 732 millió forintot biztosított mindehhez.

– A keresztény értékeink és kultúránk egyik bázisán vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt az értékrendet, amelyet a Mindszenty-iskola képvisel – fogalmazott a nagyméretű tornacsarnokban Vigh László országgyűlési képviselő. – Az iskolában már nem tudták jó körülmények között megoldani a mindennapi test­ne­velésórákat, továbbá nagyon fontos szempont volt az is, hogy kulturált helyet hozzunk létre a zalaegerszegi vívósportnak is.

– Tavaly a Mátyás Király utcában tizenhattal bővítettük a rendelkezésre álló parkolóhelyeket, itt, a Zárda utcában pedig további 45 új parkolóhelyet fogunk kialakítani – mondta a helyi közlekedés és a létesítmények megközelítése szempontjából is fontos kérdésről Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő. – A tervek elkészültek további parkolók létesítésére is a kórház hátsó bejárata környékén, ahol ugyancsak szükség van a bővítésükre.