Felajánlott tárgyakból állították össze a múltidéző gutorföldei kiállítást

A régi paraszti háztartások használati tárgyai, szerszámok és dísztárgyak is láthatók a művelődési házban az elmúlt héten nyílt kiállításon.

A búcsúi programban nyílt tárlat a falusi élet mindennapi tevékenységeibe kalauzolja az érdeklődőket. Megtalálhatók itt a földműveléshez, állattartáshoz használt eszközök, illetve különféle használati és dísztárgyak, köztük szőttesek, edények, faliképek, külön helyet kaptak a falvédő-, háziáldás-hímzések. A kiállítás anyagát a helyiek által felajánlott tárgyakból állították össze.

– Többen vagyunk még, akik éltünk abban az időszakban, amikor a földet nem gépekkel, hanem kézi és állati erő segítségével művelték – mondta a megnyitón Nyakas István polgármester. A munkához sok esetben az eszközöket is maguk készítették a parasztemberek. Ma már a fia­talok nem biztos, hogy értik, ha azt mondjuk nekik, fogják meg az eke szarvát, de a kiállításon régi ekével is megismerkedhetnek – fogalmazott.

A tárlat másik elemeként pedig Gutorfölde egyik településrésze, Náprádfa mutatkozott be. A falu egykor önálló volt, 1970-ben csatolták Gutorföldéhez. A kiállításon több jelenkori fotó mutatja be a falurészt, és megtalálható számos régi kép is, illetve elolvashatja a látogató a település történetét, valamint a faluból származó költő, Turbuly Lilla emlékező írását. A megnyitón a Gutorföldi Dalkör tagjai adtak műsort.

A tárlat a művelődési házban e hét végéig látható.