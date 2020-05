Falubuszt vásárolt Németfalu önkormányzata

Minden település minden évben legalább egy sikeres pályázatot nyerjen a Magyar Falu Programban, ez a cél, fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő kedden, annak kapcsán, hogy Németfalu önkormányzata átvette a falugondnoki kisbuszt.

A járművet a Magyar falu programban sikerült beszerezniük. A képviselő kiemelte, a koronavírus miatti megszorítások nem érintik a tavaly útjára indított, és négy évre tervezett program célkitűzéseit, a támogatások mértékét. Emellett a különböző minisztériumok által kiírt pályázatokon is anyagi segítséghez lehet jutni, hívta fel rá a figyelmet. Mint mondta, Németfalu viszonylagos elzártságából előnyt lehet kovácsolni, a település gyönyörű fekvése mellett vonzerővel bír az itt élők igényessége, gondossága, ami látszik az utcákon, a házakon is. Felidézte, hogy nemrég teret, valamint művelődési házat avattak, és minden bizonnyal lesz folytatás is, mert ha mindenki teszi a dolgát, akkor a falu fejlődni fog, fogalmazta meg végezetül. Ragánné Gyalog Erika polgármester a falubusz átadása kapcsán elmondta, hogy a többi környékbeli településhez képest később, 2017-ben indították útjára a falugondnoki szolgálatukat egy 20 éves Peugeot Partner gépkocsival.

A régi jármű korántsem felelt meg a kívánalmaknak, ezért egy évvel később önerőből szereztek be egy szintén használt, nyolcéves Opel Vivaro kisbuszt. Ezért komoly előrelépést jelentett számukra, hogy a Magyar Falu Programban pályázatot nyertek, és hozzájuthattak a kilencszemélyes új Mercedes Vito gépkocsihoz, amivel üzembiztosan lehet megoldani a napi feladatokat.

A teendők közé tartozik az idősek és a rászorulók utaztatása, kiszolgálása mellett a gyermekek óvodába és iskolába szállítása is. Ennek kapcsán Németfalu polgármestere megemlítette, hogy a 190 lakosú településen 34 gyermek él, és az elmúlt esztendőben öt újszülöttel gyarapodtak. A terveikről szólva elmondta, hogy hamarosan befejeződik a kis-hegyi zártkertbe vezető út felújítása egy kilométeren, valamint száz darab fa elültetésével a gyümölcsöskert kialakítása. Ez utóbbira a zártkertek infrastruktúrájának fejlesztését támogató pályázaton nyertek közel tízmillió forintot. A község területeinek rendben tartására pedig eszközöket, munkagépet akarnak beszerezni, amihez szintén támogatásért pályáznak.