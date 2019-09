Ezúttal negyvenöt horgász tette próbára a szerencséjét Lentiben

Vasárnap szezonzáró horgászversenyt rendeztek a Sárberki Horgásztavon. Ez alkalommal is szép számban neveztek horgászok, 45-en tették próbára szerencséjüket.

A versenyzők többsége 10 kilogramm körüli eredménnyel végzett, többen nem mérlegeltek, viszont kiemelkedő eredmény is született. A verseny győztese, a baki Horváth József összesen 47,28 kilogramm halat fogott, a verseny során többször is mérlegelték az eredményes pecás fogásait. Második helyen a szentgotthárdi Latyák Gábor végzett, aki nyert már versenyt korábban Lentiben, eredménye 35,2 kg volt. Harmadik lett a szintén szentgotthárdi horgász, Gaál Tibor 33,8 kg-os fogással. A nevezők összesen mintegy 295 kg halat zsákmányoltak, ami közel 6,5 kg-os átlagfogást jelentett.

A szervezőktől megtudtuk, hogy eredményes szezont tudhatnak maguk mögött, a tóban több vízforgató berendezést is elhelyeztek év közben, ezek működtetésével javult a vízminőség, ami a horgászok örömére a halak viselkedésén is meglátszik, hiszen nagyobb fogások, például 2 méteres harcsa és 15 kg fölötti pontyok is horogra akadtak.