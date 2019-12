Évről évre felelevenítik a népi liturgiát Nemesapátiban, ami száz éve is szokás volt

„Szállást keres a szent család, / de senki sincs ki helyet ád, / nincsen, aki befogadja, / ki égnek s földnek az ura” – szűrődik ki délutánonként az ének a település önkormányzati épületének ajtaján.

Pedig az elutasítás a legkevésbé sem jellemző a Zalaegerszegtől 12 kilométerre keletre fekvő településre, ahol már 100 évvel ezelőtt is szokás volt a szentcsalád-járás, amikor a hívek esténként bekopogtattak a házakhoz, együtt imádkoztak, szent dalokat énekeltek, és egy napra otthagyták a befogadott szent család képét, amelyet másnap a közösség továbbvitt.

– Kislány koromban a mamámmal elmentem egy családhoz, a szobában a szekrény tetején nagy cserép Jézuska-virág, karácsonyi kaktusz nyílott, az asztalon gyönyörűen feldíszített oltár, körülötte idős nénik imádkoztak, énekeltek – ez jutott eszembe, amikor 1985-ben az idősek napközi otthonában azon törtük a fejünket, hogy milyen izgalmas új programmal vihetnénk szint a nyugdí­jasközösség életébe – emlékezett vissza a legújabb kori nemesapáti népszokás kezdetére Gáspár Zoltánné. – Felkerestük Prenner Józsefnét, Marika nénit, akinek megvolt az eredeti, kézzel írott „forgatókönyv” az imákkal és az énekekkel.

– Mi már a korunkhoz, a közösségünkhöz igazítottuk a formát, régen több csoport járt házról házra, mi együtt tartjuk mind a kilenc alkalmat. Eredetileg az öregek napközi otthonában, újabban az önkormányzat épületében díszítünk oltárt és imádkozzuk, énekeljük végig a liturgiát, közösen keresünk szállást, és egyúttal be is fogadjuk a szent családot – tette hozzá Németh Rózsa, aki 1998-tól szervezi a karácsonyvárót, közel 10 éve pedig a Szent József-kilencedet. – Eredetileg szenteste előtt csak 9 nappal kezdődött a szálláskeresés, de nekünk már idő kell a készülődéshez, ezért kétnaponta gyűlünk össze, ami persze nem baj, hiszen a várakozás is öröm. A „szövegkönyv” is változik, ha év közben találunk valami szép imát vagy éneket, azt is megtanuljuk és beleszőjük, így már valóban sajátunknak mondhatjuk a szentcsalád-járást.

Amit viszont nem csak a helybéliek értékelhetnek. A Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület ugyanis 3 éve beépítette betlehemes játékába a nemesapáti asszonyok énekeit, így 2017-ben Pethőhenyén, 2018-ban pedig Alsónemesapátiban be is mutatkozhattak.

– Pár éve meghívtuk őket egy rendezvényünkre rétest sütni, barátságunk azóta töretlen. Kedves színfoltjai a betlehemes játékunknak, a közönség soraiban ülnek, nagyon hatásos, mint egy gre­gorián ének, amikor felhangzik általuk az „Ó, egeknek lilioma” vagy a „Köszöntjük a szent családot” dal. Az idén december 21-én, a téli napforduló előestéjén a nemesapáti Szent Miklós-plébániatemplomban adjuk elő a betlehemi műsorunkat, majd a Kárpát-medencei „fénylánc” részeként, fáklyás felvonulás után tüzet gyújtunk az orvosi rendelő előtti téren.

– Az egész falu népe büszke a hagyományőrző nyugdíjasainkra, mindenben támogatjuk a törekvéseiket, a település központjában is építettünk betlehemet, egy kedves kis kuckót a szent családnak – jegyezte meg Mérnyei Sándor, Nemesapáti októberben megválasztott polgármestere.