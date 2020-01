Európai méhnyakrák megelőzési hét – alapítványi törekvések a jobb női egészségért

Idei adóbevallásukban már a nőgyógyászati daganattal és az endometriózissal küzdő betegek is igényelhetnek személyi jövedelemadó kedvezményt.

A kimutatások szerint kevesen élnek az adókedvezménnyel, pedig tavaly január elsejétől már a leggyakoribb női betegségek (mell-, méhnyak- és petefészekrák, valamint az endometriózis) is feljogosítanak erre.

– A törvényt korábban tíz éven át nem módosították, ám az alapítványi összefogásból létrejött Női Liga közbenjárására sikerült elérni, hogy kiterjesszék a hatályát. Amúgy nemcsak a női bajok, hanem a here- és prosztatarák is felkerült tavaly a listára – hívja fel a figyelmet a lehetőségre Salamon Adrienn, a Női Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – A kedvezmény öt évre visszamenőleg érvényesíthető, s idén már mintegy 90 ezer forint pluszt jelent az érintetteknek.

Az igényléshez szakorvosi vagy háziorvosi igazolás szükséges, továbbá adózott jövedelem.

A fentiekről a minap, az európai méhnyakrák megelőzési hét zalaegerszegi programján esett szó. Jelesül a szolidaritást kifejező gyöngyfűzésen, ami a prevenciós hét hazai szervezője, a Mályvavirág Alapítvány egyik országos akciója. Zalaegerszeg immár negyedik alkalommal kapcsolódott be – a Család és Karrierpont társszervezésében – a lelki támogatást jelképező mályvaszín karkötők elkészítésébe, amelyek egy részével az onkológiai kezelés alatt állókat ajándékozzák meg.

– Nagyon jó érzés, hogy a gyógyult páciensek időnként elmondják, vagy megírják nekünk, milyen sokat jelentett nekik lelkileg ez az aprócska gesztus, amikor kezelés alatt álltak… – jelzi Salamon Adrienn.

Az általa képviselt szervezet öt éve dolgozik együtt a női egészség védelmén a Mályvavirág Alapítvánnyal, egyik kiemelt területük a HPV-fertőzés megelőzése. Mint ismeretes, a méhnyakrák kialakulásáért a humán papillomavírus (HPV) rákkeltő típusai felelősek. A vírus előfordulása gyakori, a szexuális életet élő nők közel 80 százaléka és a férfiak fele legalább egyszer megfertőződik vele élete során. A legtöbb esetben a fertőzés gyorsan és viszonylag tünetmentesen elmúlik, ha azonban hónapokig vagy évekig fennáll, daganatot okozhat. Méhnyakrák alakulhat ki belőle, ami évente még mindig 400–500 nő halálát okozza. Különösen fájdalmas ez annak fényében, hogy a ráknak ez a fajtája szinte maradéktalanul megelőzhető volna rendszeres szűréssel és HPV elleni védőoltással. Ezt az üzenetet hangsúlyozza a január 26-ig tartó európai megelőzési hét is.

Tudakoljuk, nem csüggesztő-e szembesülni azzal, hogy az intenzív felvilágosító munka és a prevencióra fordított rengeteg energia dacára alig változnak a mutatók.

– Számunkra a tendencia fontos, az pedig javuló a méhnyakrák esetében is. Az endometriózis ügyében pedig, ami szintén fontos szeletét adja az alapítvány munkájának, kifejezett előrelépés tapasztalható. (Az endometriózis azt jelenti, hogy a méhnyálkahártyához hasonló szövetek jelennek meg és szaporodnak el a méh üregén kívül is.) Tíz évvel ezelőtt, amikor egyetlen hazai civil szervezetként belekezdtünk az endometriózissal kapcsolatos edukációba és az érintett nők támogatásába, még átlagosan 8–10 év telt el a tünetek megjelenése és a diagnózis megszületése között. Mára – köszönhetően a diagnosztika fejlődésének és az ismeretterjesztésnek – ez az idő megfeleződött. Hogy miért tart még mindig átlagosan 4,5 évig a folyamat? Mert a fájdalmas menstruációt, ami a leggyakoribb tünet, tíz nőből kilenc normális jelenségnek tartja, így sokáig nem kér segítséget. Vagy ha kér is, nem olyan szakemberhez fordul, aki biztosan felismerné a betegséget és megfelelő komolysággal kezelné. Az endometriózist sokan afféle „divatbetegségnek” tekintik, holott hazánkban 200 ezer nőt (a világban 198 milliót) érint, s gyakran ez a magyarázata a meddőségnek is. Megesik, hogy csak a gyermekáldás elmaradása hívja fel rá a figyelmet. Ez azért baj, mert a nők többsége ma már nem 20 évesen vállal gyermeket, hanem jóval később. Ha pedig csak 35 évesen derül fény a betegségre, az már súlyos stádiumú lehet. Éppen ezért fontos, hogy senki ne bagatellizálja az endometriózist, s az érintettek mielőbb eljussanak a megfelelő kezelést kínáló centrumokba.

A Női Liga idei terveiről elmondja még, folytatják a munkát azon céljukért, hogy a női egészség bővebb teret kapjon az iskolai tananyagban. A téma a fiúkat is érinti, hiszen nekik is van nővérük, anyukájuk, s lesz feleségük.

– A gyerekek szemlélete még formálható, nyitott. Ha megértik, hogy a szűrésekre saját jól felfogott érdekünkben járunk el, őket már nem kell felnőttként győzködni. Emellett többet kellene, hogy tanuljanak a női egészségről, azt szeretnénk, hogy ezek a fejezetek bekerüljenek a nemzeti alaptantervbe, s a szülőkhöz is eljussanak. Tárgyalásban állunk az EMMI-vel és az oktatási minisztériummal, az átfogó program kidolgozás alatt áll. A kezdeményezés nemzetközi érdeklődést is kiváltott.