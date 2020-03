A francia ablakokban is felhangzik a köszönő taps – mondja a zalai származású Esther Lainé

Esther Lainé ezer szállal kötődik Zala megyéhez. A valaha Zalatárnokon élt Bárczay család leszármazottja, édesanyja (Csegezi Józsefné Hunyadi Zsuzsanna) Deák József ükunokája volt. A nagyanyja (Bárczay Katalin) Deák Emma lánya, a II. világháború előtt Zalában közéleti szerepet játszó Hunyadi László felesége volt. Eszter nyaranta a zalai Bezeréden, az év többi részében Párizsban él. Elektronikus levélváltásban tájékoztatott a franciaországi intézkedésekről.

Tegnap berlini, olaszországi, előtte kínai, ma pedig párizsi segítséget kaptunk. Egy magyar származású közgazdász, Esther Lainé beszámolója ad képet arról, hogy Franciaországban hogyan reagálnak a hatóságok és az emberek a járványra, milyen anyagi és egyéb támogatással segíti a francia állam a polgárait. Kiderül: ők is például eszközhiányokkal küzdenek, mint mi idehaza. Esther Lainé (leánykori nevén Csegezi Eszter) zalai és erdélyi nemesi felmenőkkel rendelkezik, 2013-ban felbecsülhetetlen értékű családi fotógyűjteményt adományozott a megyei levéltárnak.

– Franciaországban milyen adatok vannak március 24-én?

– Itt január 24-én volt az első eset, az ország keleti részén. Azóta is ott van a legsúlyosabb gócpont, katonai kórházat állítottak fel, egy pár esetet átvett Svájc, Németország. Mint utóbb kiderült, egy vallási összejövetelen részt vevő ember a 0. beteg. A március 24-i számok a következőek: 19 856 fertőzött; 860 halále­set, 8675 kórházi eset, ebből 2082 súlyos; 2200 fertőzött gyógyítva hazaengedett. Szerdáig 5 kezelő orvos halt meg.

– Milyen információkkal látják el a lakosságot?

– Az első időben influenzaszerű betegségről beszéltek a hatóságok. Intették a lakosságot a gyakori kézmosásra és a biztonsági távolság – 1 méter – betartására. Februárban, és március elején másról még nem beszéltek. (Február végén a fiamékkal, két kisgyerekkel, én is elutaztam Belgiumba a lányaimhoz, három napot töltöttünk együtt, mindenféle elővigyázatosság nélkül.) Az Olaszországból jövő hírek és a Spanyolországban hirtelen kitörő epidémia hatására március 17-én rendelték el a kijárási tilalmat – habár 15-én a helyi választások megtörténtek. Ekkor zárták be az iskolákat is.

– Mi üzemel az országban (élelmiszerbolt, patika, orvos, tömegközlekedés)?

– Nyitva vannak az élelmiszerboltok, a patikák, a bankok, trafikok, benzinkutak. Az utcára kimenni csak pontosan megfogalmazott papírral lehet, amin szerepel a név, lakcím, a célpont, dátum és aláírás. Orvoshoz csak súlyos esetben lehet menni, idős, rászoruló családtagot el lehet látni. Március 23. óta az időpontot is oda kell írni. A parkok, erdők, sétányok péntek óta zárva vannak. A szabadtéri piacokat is betiltották kedden, habár a polgármestereknek van lehetőségük ezeket mégis nyitva tartani.

– Milyen óvintézkedés, fertőtlenítés van a köztereken?

– A rendőrség sűrűn ellenőriz, a büntetés 135 euró, többszöri kihágás akár 1500 euró és börtön is lehet. Ugyanis nagyon sokan nem veszik komolyan a rendeleteket.

– Az Ön családja hogyan él most (home office, stb)., mire készülnek?

– A menyem „technikai munkanélküli”, ez a francia törvény szerint azt jelenti, hogy a fizetése 85%-át kapja, a helyzetre való tekintettel ezt az összeget az állam vállalja. Ő butikban dolgozik, amit persze bezártak. A fiam vezető pozíciót tölt be egy nemzetközi cégnél, ő otthonról dolgozik. Kérdés, meddig bírja a cég, Kínával szoros függő kapcsolata miatt. A családon belül nem találkozunk. FaceTime, Skype, Whatsapp az érintkezési módszer. Az eredeti kétheti tilalmat minden valószínűség szerint a következő órákban, napokban meghosszabbítják, elképzelhető, hogy május 3-ig. Szerdán reggel hallottam a rádióban, hogy az iskolák talán majd csak szeptemberben nyitnak újra. Botrányos mennyiségben hiányoznak a maszkok, kesztyűk, védőruhák, nem jut elég sem a háziorvosoknak, sem a kórházaknak. Összesen valamivel több mint 1500 intenzív osztályi ágy áll rendelkezésre.

– A francia taktika a tesztelés, elzárás vagy mindkettő egyszerre?

– Általános tesztelést nem végeztek, nem is fognak. Nincs elég.

– Hogyan reagáltak az egyszerű emberek?

– Nagy többségben az emberek alávetik magukat a rendeleteknek. Este nyolckor az ablakban megtapsolják az orvosok, ápolók, rendőrök, mentők odaadását. A hulladékgyűjtőknek megköszönjük, hogy dolgoznak, a boltosoknak szintén. A humor mindennek ellenére virul, erre a Facebookon sok példa van.

– Ön milyen saját stratégiát követ a lakásban élve?

– Én mint 12 éve egyedül élő ember, minden nehézség nélkül bírom az elzárkózottságot, legfeljebb azt sajnálom, hogy a kertben nem halad az ültetési tervem, mert a kertészet is bezárt. És persze a kutyám nem érti, miért csak a kertben szaladgálhat. Időnként persze füstöl a fejem az emberi badarság határtalansága miatt – itt is vannak sokan, akik képesek 100 tekercs WC-papírt venni egyszerre. Írok, olvasok, barkácsolok, főzök, és hülyeségeket nézek a tv-ben.