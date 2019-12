Esős Mindenki karácsonya

A hagyományok szerint, a csácsbozsoki Szent István szobornál felállított betlehemnél és karácsonyfánál az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub évről évre megrendezi a Mindenki karácsonya ünnepségét, előadja ünnepi műsorát.

Így volt ez most vasárnap is, amikor 15 órára hívták a város lakosságát az immár közkedvelt eseményre. Sajnos, az ünnepvárást szebbé tevő hószállingózás helyett, szakadó eső várta az érdeklődőket, akik ennek ellenére szép számmal megjelentek a betlehemnél. Az ünnepi műsort esőben is előadták a klub tagjai, majd Furján Gellér atya megáldotta az ez alkalomra megújított betlehemet.