Emlékek szőlészetről, borászatról, értékekről Balatongyörökön

Készül a település szőlő- és borkultúráját bemutató új helytörténeti kiadvány, amelyhez fotókat, illetve régi eszközöket is várnak. A kötetet Gyanó Szilvia néprajzkutató, a Balatoni Múzeum munkatársa szerkeszti.

A könyv az Agrárminisztérium hungarikumpályázatán elnyert támogatásból jelenhet meg jövő augusztusban, adott tájékoztatást Villányi Éva, a Bertha Bulcsu Művelődési Ház vezetője. Az előkészítő munka már megkezdődött, ennek részeként pedig a helyiektől, környékbeliektől olyan régi györöki fotókat várnak, amelyek kapcsolódnak a szőlőműveléshez, borászkodáshoz, illetve a Becehegyet vagy a becei kápolnát mutatják be. Különösen értékesek lehetnek azok a belső, 2004 előtti felvételek (például esküvőkről), amelyeken látszik a régi, átfestés előtti oltárkép. Villányi Éva hozzátette, ezeken túlmenően szívesen fogadnak szőlészeti-borászati eszközöket, amelyektől jó szívvel megválna tulajdonosuk. Gyanó Szilvia néprajzkutató lapunk kérdésére elmondta, az önkormányzat már jelentős anyagot összegyűjtött a témában, s vannak korábbi kiadványok, illetve kapcsolódó szakirodalom, továbbá a Balatoni Múzeum gyűjteményében is szép számmal találhatók Balatongyörökkel kapcsolatos tárgyak, kéziratok. Emellett a szakember saját kutatásait is felhasználja a munka során, hiszen fő területe a Balaton szőlészete és borászata.

-Az eddigi publikációkat összevetem majd az új anyaggal, s már meghatároztuk a csomópontokat, a fejezetek témáit is – fogalmazott Gyanó Szilvia.

– Hangsúlyosan szó lesz például a becehegyi kápolnáról, a filoxéravészről, megjelennek a szőlőtermesztés néprajzi leírásai, és még a jelent, a XXI. századi történéseket, értékeket is próbáljuk bemutatni. A kötet számba veszi majd a régészeti feltárások eredményeit, megemlítve, hogy már a rómaiak is termeltek a térségben szőlőt, később pedig, az Árpád-korból írásbeli említések is rendelkezésre állnak a múlt bemutatásához. A balatongyörökiek büszkék arra, hogy náluk a szőlészetnek- borászatnak kétezer éves hagyománya van, akárcsak a becehegyi és felső-hegyi, még ma is eredeti formájukban megtalálható pincékre és présházakra, amelyek immár nemcsak a gazdálkodást, hanem a turizmust is szolgálják. A szőlőhegyről csodálatos panoráma tárul a látogató szeme elé, nem véletlen, hogy a hagyományos nyitott pincék napján a vendégeket a táj s az íz egyaránt rabul ejti.