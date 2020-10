Ékszerdoboz a Balatonnál – Füred az év bármely részében egyedi élményt kínál a látogatónak

Gyönyörű sétány a parton csodás vitorláskikötővel, történelmünk nagyjait idéző múzeumok, villák galériákkal, a tengerentúlon is jól ismert szívkórház, történelmi, illetve régi városrész különleges hangulattal, kitűnő gasztronómia, kifogástalan parkok, tisztaság és számtalan sportolási lehetőség. Balatonfüred egyedi, és életre szóló élményt kínál a látogatónak.

Emlékezetes önmagában az is, ha valaki fürdőzik és sétál egy jót a kivételes szépségű Balatonfüreden, vagy csak „úgy” gyönyörködik az egész évben lenyűgöző szépségű tóban. Akinek vitorlázni is van lehetősége, itt, ahol minden tavasszal ünnepélyesen nyitják meg a vitorlásszezont, páratlan élménnyel lesz gazdagabb. A szívkórháznál, amely az ország egyedülálló kardiológiai és rehabilitációs központja, a Gyógy téren savanyúvizet kortyolhat. A tér hangulata, szépsége és különleges hatása páratlan, nem véletlenül gyógyítják itt a szívet, és épült ide a nagy múltú kórház. Ám ha részletesen szeretnénk feltérképezni a látnivalókat, célszerű idegenvezető segítségét kérni.

Fülöp Júlia több nyelven, évek óta büszkén mutatja be a város értékeit, szépségét. Megjegyzi, fantasztikus Füred elhelyezkedése, sok napfénynyel, kitűnő strandokkal, erdei túraútvonalakkal, gyógyító forrásokkal, díszkutakkal, kiváló gasztronómiával, érdekes kiállításokkal, múzeumokkal, villákkal, emlékházakkal és egész éves programkínálattal helyieknek, turistáknak. A város híres mint kulturális, hajózási és sportközpont, illetve gyógyüdülőhely. Itt készítik a Balaton és az ország egyik legjobb fagyiját, itt működik vidéken az egyik legjobb új koktélbár, és itt szervezik a legtöbb kulturális programot. Érdemes megnézni a Jókai Emlékházat, a Vaszary Galéria kiállításait, a Városi Múzeumot, a Kisfaludy Galériát, az Arácsi Népházat, a felújított zsinagógát és a Vitorlázeumot. Különleges élményt kínál egy kis ringatózás a Balatonon a tó legrégebbi, legszebb hajójával, a Jókaival, a patinás Anna Grand Hotel gyönyörű dísztermében – amely a legendás Anna-bál helyszíne egyben – gyakran kitűnő muzsika szól. Nincs kellemesebb nyári estén a kitűnő élőzenénél, Dervalics Róbert, Pizzinger Szilárd vagy Gábriel jóvoltából. Aki szeretné megtapasztalni a reformkor romantikáját, megteheti, a hagyományőrzők ötletére, korhű viseletben sétálhat végig a városon Jókai, Széchenyi, Blaha Lujza nyomában. Az eseményt idén már 15. alkalommal rendezték meg.

A balatonfüredi programoknál kiemelt figyelmet élveznek a családok, a gyerekek, akiknek egyebek mellett akváriumnézőn mutatják be a Balaton élővilágát a Bodorkában. A gyerekek egy óvoda melletti kiállítóhelyen festőiskolában próbálhatják ki magukat, aztán a vízi játéknál futkározhatnak a szökőkútban, és sok érdekességgel várja őket a Koloska-völgyben a mini állatkert, valamint városnézést is szerveznek számukra. Balatonfüred híres kitűnő ételeiről, édességeiről, italairól is, előbbieket jobbnál jobb éttermekben, cukrászdákban, kávézókban, a kitűnő nedűket pedig a helyi és környékbeli borászatok pincéiben, igény szerint szervezett túrákon is, és sokszor páratlan panoráma mellett lehet megkóstolni. Aki borozgatás mellett szeretne élő zenét hallgatni, megteheti az egyik gyönyörű villa kertjében. Különleges élményt nyújt, ha felkeressük a közeli Koloska- völgyet, amelyet a város tüdejének is neveznek, és a forrásánál egy pléden egy híres kávéház és koktélbár jóvoltából összeállított piknikkosárból megkóstoljuk Füred finom ízeit, italait, miközben nagyokat haraphatunk a friss erdei levegőből.

Aki Füreden jár, jobbnál jobb sport- és wellnessprogramokkal őrizheti meg fittségét. A város zöld szívében, a gyönyörű Kiserdőben lehet sétálni, futni, tornázni, teniszezni. Érdemes kipróbálni a kerékpáros körtúrát, amely végigvezet a Balaton-parton, a bátrabbak részt vehetnek panorámatúrán segwayen, megmászhatják a Tamás-hegyet, ahonnan lenyűgöző a kilátás. Egy tavaszi pihenés a színpompás Rózsalugasban egy partra helyezett faágyon örökre emlékezetes marad. Aki csak elmélkedni szeretne, érdemes felkeresnie a Papsokai templomromot, ahol a római kori köveken ücsörögve megteheti ezt. Balatonfüreden mindenki megtalálja a hozzá illő szálláshelyet, így napokon, heteken át élvezheti a város különleges hangulatát.