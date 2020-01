Egy 220 kilós disznót vágtak le és dolgoztak fel Pusztaszentlászlón

A falusi hagyományok életben tartásának és bemutatásának szándéka mellett a helyi társadalom összefogásának megerősítése volt a célja annak a közösségi disznóvágásnak, melyet első alkalommal tartottak a közép-zalai községben. A munkálatokat szombaton kora reggel, már hat órakor megkezdték.

A disznóvágás annak idején ugyanis egész napra munkát adott a falun élő embereknek, ugyanakkor családi ünnepnek is számított, hiszen összehozta a rokonságot. A gazdálkodást tekintve is fontos szerepe volt, a felhizlalt, majd leölt jószág egész évre biztosította a húst és a zsírt a család számára.

– Ma már faluhelyen is egyre kevesebben tartanak, nevelnek disznót – mondta Kaj István, a település polgármestere. – Disznóvágás még csak-csak előfordul, általában úgy, hogy valamelyik gazdaságtól megvesznek egy élő állatot, s azt feldolgozzák, de ez sem túl gyakori. Így aztán a fiatalabb generációk számára ez az élmény is kimarad. Mi viszont nem szeretnénk, ha feledésbe merülne a hagyomány, ezért döntöttünk úgy, hogy megrendezzük a közösségi disznóvágást, ami a turisztikai-idegenforgalmi elképzeléseinkhez is illeszkedik.

Kaj István azt is hozzátette, igyekeztek a régi munkamódszereket is felidézni, így a pörzsölést szalmával végezték, kínáltak bőrkét (vagy ahogy errefelé mondják: a bürkét) a vendégeknek, készítettek lesütött húst, s persze töltöttek hurkát és kolbászt is. A feladatokat leosztották egymás között, minden munkafolyamatnak megvolt a maga felelőse. Az elkészült ételek zöme estére pedig el is fogyott.

– Mindenkit szívesen láttunk, a falubelieket, s a szomszédos településekről érkezőket – mondta a polgármester. – Készültünk is arra, hogy nagy lesz az érdeklődés, ezért egy termetes, 220 kilogrammos disznót dolgoztunk fel.