Duális képzéseit mutatta be a nagykanizsai kampusz

Több száz középiskolás diák vett részt tegnap a Pannon Egyetem kanizsai kampuszán rendezett nyílt napon, ahol elsősorban az intézmény által ajánlott duális képzésekről esett szó.

A kanizsai kampusz évente két nyílt napot rendez, ezek közül az egyiket már évek óta a duális képzés köré szervezi az intézmény. A tegnapi program ennek megfelelően alakult, hiszen a főleg Zala, Somogy és Veszprém megyéből érkező fiatalok nemcsak a képzésekről kaptak tájékoztatást, de személyesen is találkozhattak a kanizsai kampusszal együttműködő cégekkel és vállalatokkal.

– Jelenleg három duális képzést tudunk ajánlani a fiataloknak, a turizmus-vendéglátás, a mérnök-informatika és az üzemmérnök-informatika alapszakot – említette dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató, aki hozzátette: a duális képzés keretében a hallgatók nemcsak elméleti tudást szereznek, hanem munkát is végeznek az adott cégnél, vállalatnál, amiért ráadásul fizetést is kapnak. – Ezt a fajta képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik pontosan tudják, hogy mit szeretnének kezdeni a diplomájukkal. A hároméves szakmai gyakorlat ideje alatt ugyanis megfelelő munkatapasztalatot szerezhetnek a fiatalok, sőt akár saját jövőjüknek is megágyazhatnak a hallgatók, hiszen – a diploma megszerzését követően – gyakran munkát is ajánlanak a cégek, vállalatok.

A képzésekről szóló tájékoztatót követően az idehaza még alig ismert emberszabású Pepper robottal is megismerkedhettek a fiatalok, melynek magyar nyelvű szoftverét a Robotépítők Magyarországi Egyesülete fejlesztette.

– Maga a robot japán gyártmány, ám ez idáig nem készült hozzá magyar nyelvű szoftver – tájékoztatott Tanos Áron, az egyesület elnöke, aki elmondta: a robotot elsősorban ügyintézésre és tájékoztatásra fejlesztették ki, így a világ számos pontján használják már reptereken az útbaigazításhoz vagy éppen üzletekben, ahol a termékekről ad tájékoztatást a „kedves gép”.

Pepper nagy tetszést aratott a középiskolások körében is, a kis robot ezúttal érdekes információkat közölt a robotika tudományáról. A nyílt nap keretében a fiatalok gyárlátogatáson is részt vehettek.

