Csütörtöktől indul az osztályozó a vízilabda OB I-ért

A vízilabda OB I-es osztályozó első felvonására csütörtökön kerül sor a fővárosban, a margitszigeti Hajós-uszodában, ahol 19 órai kezdettel a Kanizsa Vízilabda legénysége a KSI SE ellen száll vízbe. Amelyik csapat jobbnak bizonyul a párharcban, a honi férfi vízilabda legfelső osztályába léphet.

A kanizsai vezetőedző, Ludányi Kadosa gárdája előtt tehát roppant egyértelmű a feladat: összesítésben jobbnak kell bizonyulnia a fővárosi sportiskolásoknál.

– Ne tartsanak túlságosan fennköltnek, de véleményem szerint a kanizsai vízilabda történetének legfontosabb mérkőzései következnek – fogalmazott Ludányi Kadosa, aki 2017-ben, az UVSE-től került a zalaiak kispadjára. – Ha már így alakult, hogy egy korántsem teljes bajnoki szezon végén osztályozót vívhatunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy tizenkilencre húzunk lapot. Több hónapos leállás után kellett ismét csúcsformába lendülnünk, úgy, hogy csupán négy héttel ezelőtt mehettünk ismét vízbe. Bizton állíthatom, komoly játékoskerettel bírunk, rutinos, úgymond nagy tömegű játékosokkal, így kell megoldanunk az extrém helyzetet. Bizton állíthatom, hogy a sportágban egy szezonon belül korábban senki nem élt át ilyen hosszú, két és fél hónapot víz nélküli időszakot, az osztályozón derül majd ki, ezzel kinek hogyan sikerült megbirkóznia. Nem is a nulláról, sokkal inkább mínuszból kellett újra kezdenünk a munkát. Magunk között szinte végig a KSI-re készültünk, és ha fiatal csapatuknak lendületből tudtunk volna nekimenni, más lenne a helyzet. Szilágyi Attilára nem számíthatok, így pontosan tizennégy játékos van a keretben.

Balázs László, a kanizsaiak ügyvezetője már korábban is elmondta: a klub szurkolói buszt indít a fővárosba. De a kanizsai drukkerek más platformokon is nyomon követhetik a mérkőzéseket, hiszen a párharc második összecsapását is a Hajósban rendezik meg, szombaton.

– Nagyon örülök annak, hogy a szurkolói buszokra már nagyon sokan jelentkeztek – hallottuk az elöljárótól. – Június 25-én, csütörtökön, valamint június 27-én, szombaton is 14 órakor indul a járat a kanizsai Tesco-parkolóból. Kérném a szurkolóktól, hogy legyenek pontosak, akinek pedig van vízilabdás egyesületi pólója, lehetőleg abban jöjjön. Fontos még, hogy a mérkőzéseket az országos szövetség (MVLSZ) honlapján (waterpolo.hu) élőben közvetítik.

A kupa rendszerű párharc során tehát (papíron a pályaválasztó az első találkozón a zalai együttes lesz), szombat estére eldől, hogy a Kanizsa Vízilabda legénysége ősszel átélhet-e újabb történelmi pillanatokat, az első OB I-es találkozója keretében.