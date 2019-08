Csillagászati világversenynek ad otthont Keszthely

Magyarország rendezi meg idén a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiát (IOAA). 47 országból érkeztek középiskolások-köztük egy zalai fiatal – a versenyre, melynek Keszthely ad otthont.

Az eseményt először 2006-ban rendezték meg Thaiföld, Indonézia, Irán, Kína és Lengyelország együttműködéséből. Idén Magyarország nyerte el a rendezés jogát. Az augusztus 10-ig tartó versenyre 47 országból érkeztek középiskolások, akik 5 fordulóban mérik össze csillagászati és asztrofizikai tudásukat. A 13. alkalommal megrendezett diákolimpiának minden évben más ország ad otthont, az idei rendezési jogát Magyarország nyerte el. A hazai esemény főszervezője a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont. A helyszínt több szempont mérlegelésével választották ki. -Például az égbolt megfelelő tisztasága, a fényszennyezés hiánya nagyon fontos kritérium. Olyan nagyméretű észlelőhely is szükséges, ahol minden irányba biztosított a horizontra való rálátás. Ezek mellett olyan helyszín kell, ahol legalább 500 főt el lehet helyezni- mondta el lapunknak dr. Kiss Áron Keve, a verseny olimpiai biztosa.

Az egy hetes verseny szombati megnyitóünnepségén a Csány-Szendrey ÁMK-ban az angol nyelven elhangzott köszöntők után az résztvevő csapatok zászlós bevonulása következett, majd kulturális műsor szórakoztatta a résztvevőket. A fiatalok egyénileg versenyeznek, öt fordulóban. Az egyikben ki kell értékelniük egy csillagászati mérési adatsort. Az olimpiai biztos elmondása szerint az elméleti forduló lesz talán a legnehezebb: furmányos kozmológiai és egyéb feladatokat kell megoldaniuk. A legizgalmasabb az éjszaki észlelés lesz. 90 távcsővel kémlelik az eget a versenyzők, megfigyelik a csillagokat, bolygókat, egyéb objektumokat, ezekről rajzot készítenek és méréseket végeznek.

Az ötödik fordulóban felfújható planetáriumokban kivetített égképen kell meghatározni több mindent- például, hogy a kép a Föld melyik részén készült, milyen évszakban. Egy csapatverseny is lesz, egy játékos puzzle- ebben egyes országok diákjai vegyesen vesznek részt. A magyar résztvevők több fordulós verseny, több hónapos felkészítés, majd egy újabb válogató után jutottak be a diákolimpiára. -Magyarországon nincsen iskolai csillagászati oktatás, ezért nagyon sok országhoz képest versenyhátrányban vagyunk. De bízunk benne, hogy az eddigi legsikeresebb szerepléssel, több érmes helyezéssel tudjuk befejezni ezt az olimpiát – összegezte érdeklődésünkre Szalai Tamás, a magyar csapat vezetője, a Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatársa. A magyar csapat tíz fős, s egy zalai versenyző is bejutott: a zalaegerszegi Császár Kornél.