Civilek demonstrációt szerveztek a kanizsai Erzsébet térre

Civilek tar­tottak vasárnap békés demonstrációt az Erzsébet téren. A februári közgyűlésen született több döntés ellen tüntettek.

A szervezők nevében Dobri Noémi elmondta: azért kezdeményezték a tüntetést, mert a közgyűlési többség, az Éljen Városunk Egyesület frakciója a 23 éves múltra visszatekintő Kanizsai Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Verseny korábbi 12 millió forintos támogatási összegét nullára csökkentette. Dobri Noémi szerint azért, mert a rendezvény atyjának, Dobri Lajosnak a világnézetével nem tud a közgyűlési többség azonosulni.

A testületi döntés óta a közösségi oldalon kommentháború zajlik az ügyben a lovasverseny szervezői, szimpatizánsai és a közgyűlési többség néhány tagja közt. A demonstrációt is a világhálón szervezték meg. Dobri Noémi jelezte: váratlanul érte családjukat és a lovassport kedvelőit, sportolóit, a versenyek szervezőit a közgyűlési döntés, mivel azt megelőzően történt egyeztetés a verseny támogatásáról az említett frakció egyes képviselőivel. Akkor – állítása szerint – pozitív visszajelzést kaptak. Arról is beszélt, hogy a kiesett támogatási összeget országos szinten próbálják előteremteni. Ugyanis szerinte az állítólag pályázathoz kötött finanszírozásból nehezen tudnának támogatáshoz jutni, mivel a közgyűlés amúgy is csökkentette a sporttámogatási keretet. A résztvevők nem csak az említett célokért, hanem a Délzalai Vízmű SE úszóiért is tüntettek.