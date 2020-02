Buszmegálló, parkoló és napelempark épül Csesztregre

A balesetveszélyes közlekedési körülmények megszüntetése érdekében indult még az ősszel állami beruházásként egy öt kocsibeállásos buszmegálló kiépítése a település ipari övezetében. Hamarosan ugyanitt további építkezések is kezdődnek.

Bedő Róbert, a község polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy a község önkormányzata, valamint az ipari övezetben működő két nagy foglalkoztató is kereste a lehetőségét annak, hogy buszmegálló vagy buszforduló építésével megszüntessék az évek óta fennálló balesetveszélyes közlekedési helyzetet, ami műszakváltások idején alakult ki az említett ponton.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a megye két meghatározó gazdasági vállalkozása, a Femat Hungária Kft. és a Schunk Hoffmann Kft is Csesztregen telepedett le – mondta Bedő Róbert. – Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a nagy létszám miatt mind személyautóval, mind tömegközlekedési eszközökkel viszonylag sokan érkeznek a településre, s a járművek az úttest egyik sávját gyakorlatilag elfoglalják.

A település évek óta kereste a megoldást a kialakult helyzetre, mígnem állami segítséget kaptak. Központi forrásból épül egy öt beállásos buszmegálló, ahol nemcsak a munkásjáratok, de a menetrend szerint közlekedő autóbuszok is megállnak majd. Bedő Róbert azt is hozzátette: parkosított objektum létesül, ami a településképet is javítja. A beruházáshoz az önkormányzat a terület átadásával járult hozzá.

– Márciusban, amint az időjárás lehetővé teszi, az egyik vállalkozás beruházásában egy zárt parkoló építése is elindul ezen a területen, illetve vele párhuzamosan kezdetét veszi egy szintén régebb óta tervezett építkezés, melynek keretében egyhektáros napelem-

parkot alakítanak ki – tette hozzá a polgármester.