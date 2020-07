Brutális esőzés Zalában – Nem tudni, mire heverik ki a falvak a csapadék pusztítását

Annyi eső zúdult tucatnyi településre, mint amennyi a Hortobágyon fél év alatt esik. Korábban olvashattak arról, hogy az említett, dél-zalai községekben már szombaton kezdték menteni a menthetőt. A települések, Surdtól Kisrécsén át Liszóig egy emberként összefogtak: homokzsákokat pakoltak, lakók kitelepítésében segédkeztek, vagy éppen az állatokat mentették. Több faluban a záportározóként vagy éppen horgásztóként funkcionáló vizek voltak a fő baj forrásai, ám számos helyen patakok léptek ki a medrükből s pusztítottak mindent, amit csak értek. Habár hétfőn már viszonylag jobb volt a helyzet – látványilag – mint hétvégén, nem tudni, mikor heveri ki Dél-Zala a monszunt.

Mint arról beszámoltunk: Liszóban a felduzzadt tó vize szombat reggelre elöntötte a település alacsonyabban fekvő részét. Hat házból összesen huszonkét embert telepítettek ki átmenetileg. A csapadék miatt Surdon is megtelt a víztározó és átfolyt a gáton. A település alacsonyabban fekvő részén négy házból hét embert menekítettek ki, míg Garaboncon egy szállodából három embert. Pat pedig megközelíthetetlenné vált, mivel a víz megrongálta egyik irányból a falun átvezető utat, másikból pedig a hidat mosta alá. Nagykanizsán hatezer darab homokzsák felhasználásával emelték és erősítették meg a Principális-csatorna Pivári utcai épületek felőli oldalát: az önkéntesek és a szakemberek mellett Balogh László polgármester és a Fidesz-frakció több tagja is személyesen részt vett a munkában. Hétfőn Bizzer András alpolgármester és Tóth Nándor önkormányzati képviselő személyesen vett részt az ottani helyreállítási munkák koordinálásában is.

– A belvíz nagyon megnőtt, még a védekezés ellenére is, a Pivári utca és a híd közti mintegy 200 méteres szakaszon – ezt Bizzer András mondta. Ahogy azt is: a katasztrófavédelem segítségét kérték, a kertekben lévő, nagyjából térdig érő víz eltávolítására. Szivattyúkkal távolították el tegnap a szakemberek a belvizet. -Lakóépület szerencsére nem volt veszélyben – folytatta az alpolgármester. – A város más pontjaira, az érintett területekre, Miklósfára és Palinba is ellátogatok az ottani önkormányzati képviselőkkel, hogy megnézzük, miben tudunk segíteni. Arra is fel kell készülni, hogy a jövőben ne alakuljon ki hasonló helyzet. Egy mobilgát nyújthatna végleges megoldást vagy egy nagyobb gátrendszer – közölte Bizzer András.

Tóth Nándor önkormányzati képviselője, aki szintén részt vett a helyreállításban, pedig arról beszélt, utoljára 5-6 éve volt hasonló helyzet.

– A híd keleti oldalán a talajvíz 10-15 telket öntött el. Ugyan meg lett erősítve a gát, ám az átszivárgott. A problémát, vélhetően, az okozza, hogy a palini halastóból jön az utánpótlás, hiába apad egyébként a víz. Addig fogunk a Pivári utcában szivattyúzni, amíg víz lesz. Ezzel, minden bizonnyal, ma még nem végzünk. A közgyűlésnek javasolni fogom, hogy véglegesen orvosoljuk a problémát. Állami forrásban is bízunk, hogy meg tudjuk erősíteni a gátat – jelezte a képviselő.

Galambokon 200 embernek kellett elhagynia otthonát

A városhoz közeli Galambokon, ahol szintén pusztított a víz, hétfőn is zajlott a helyreállítás. A falu közelében lévő halastó gátjai átszakadtak, a csapadék miatt, az áramló víz pedig megbontotta a löszfalat, valamint elsodorta az egyik zsilip fém-és betonszerkezetét. A víz a falura zúdult. Szabó Tamás polgármester elmondta: kétszáz embernek kellett elhagynia az otthonát. Hasonlóra korábban még nem volt példa.

– Két körben esett a csapadék. Az elsőben leesett 40-50 milliméterrel még nem lett volna gond, ám a szombati 160-180 mm már sok volt. Hatalmas vízgyűjtő területe van a tónak: az onnét jövő vizet már nem bírta el a hátsó, kisebb tó. A gát átszakadt és lavinaszerű folyamat indult el. A nagy vizet az első tó egy ideig elbírta, ám a túlfolyón távozó víz olyan erővel távozott, hogy kimosta a löszös-homokos partfalat. A vízmosás úgy kiszélesedett, hogy aztán elöntötte a falut. Családokat vittünk ideiglenesen a piactérre, majd az iskolában kezdtük meg berendezni az átmeneti szállást. A levonuló ár szombat este kezdett visszavonulni, a házak újra beköltözhetővé váltak – összegezte Szabó Tamás, Galambok első embere.

Zalamerenyén is katasztrofális helyzet alakult ki a hétvégén. Herodek Miklós polgármester elmondta: már a veszélyhelyzet kezdetén Prepok Attila tűzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelővel közösen készítettek olyan tervet, amely biztosítja, hogy az elöntéssel érintett területről azonnal hatállyal ki tudjanak menteni embereket. Negyvenkét ház, nyolcvanhárom ember volt érintett, akikről gondoskodniuk kellett. Ami pedig a falu „elárasztását” okozta azt, hogy az árvízcsúcs-csökkentő és jóléti víztározóként funkcionáló tó hirtelen lezúduló villámárvíznél jelentős pufferkapacitással bírva a védett részen csökkentse a terhelést, aminek a tó eleget is tett. Azonban a tóra hirtelen nyomást gyakorolt a lezúduló víz. A vízszint később rohamosan elkezdett emelkedni, a vészleürítőn hihetetlen mennyiségű víz kezdett átfolyni. Sejteni lehetett, hogy rövid időn belül átcsap a gáton.

– Akiket lehetett, még időben elküldtünk rokonaikhoz. Voltak viszont, ahol maradtak a házakban, akik a falu magasabb pontján éltek. Nagyon sok ember kellett megmozdítanunk ennek érdekében, ám a gáton való munkáért is.Példaértékű, ahogy a zalamerenyeiek összefogtak – mondta Herodek Miklós, Zalamerenye polgármestere.

Vis maior támogatást igényeltek

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, államtitkár már a hétvégén is személyesen, illetve kollégáin keresztül felvette a kapcsolatot az érintett települések vezetőivel. A polgármesterek, miután felmérték a keletkezett károkat, a kormányhoz fordultak vis maior támogatás igényléséért.

– Remélem, a nagyobb és hirtelen fellépett károkat ennek segítségével helyre tudják állítani. A későbbiekben pedig, a kormányzat, ezen belül a belügyminisztérium fogja eldönteni, milyen segítséget kaphatnak. Bízom benne, hogy ez a lehető legnagyobb lesz, mivel a hírekből is lehetett látni, mekkora károk keletkeztek egyes dél-zalai településeken – fogalmazott Cseresnyés Péter államtitkár.

Kapcsolódó cikkek: