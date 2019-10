Bicikliutak épülnek, több helyen megoldódik a csapadékvíz-elvezetés Keszthelyen

A napokban a Zala Megyei Közgyűlés több olyan pályázat beadásáról döntött, melyek Keszthelyen és környékén valósulhatnak meg a Területi Operatív Program támogatásával. Ezekről tartottak sajtótájékoztatót tegnap az országgyűlési képviselői irodában.

Elsőként biciklis fejlesztések részleteit ismertette Manninger Jenő országgyűlési képviselő. A megyei önkormányzat és a Zalaszabar, Zalaszentmárton, Egeraracsa és Esztergályhorváti alkotta konzorcium pályázik a falvakon átmenő kerékpáros útvonal kialakítására, a Kis-Balaton dombvidékének bemutatására.

– Ez kiemelt projekt, ami azt jelenti, hogy ha formailag és a feltételeknek is megfelel, akkor nyerni fog a pályázat. Ez körülbelül 650 millió forintos tétel – mondta Manninger Jenő. A másik terv a Hévízről Keszthelyre vezető kerékpárút folytatása a Hévízi út mentén a Pál utcáig. Egy másik kiemelt projektben, várhatóan 250 millió forint ráfordításával forgalombiztonsági fejlesztések valósulhatnak meg a Türje és Szalapa közti ba­lesetveszélyes csomópontban. Manninger Je­nő hozzátette: más forrásból – a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. beruházásában – készül el a 71-es út cserszegtomaji kereszteződésének forgalombiztonsági korszerűsítése. A TOP programra visszatérve szólt a Keszthely-kertvárosi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséről. Ennek részleteit – további városi kerékpárútfejlesztési tervek ismertetése után – Nagy Bálint alpolgármester mutatta be. Erre korábban már nyert pályázati forrást a város, de csökkentett összeggel. A mostani, 170 millió forintos támogatás segítségével a kimaradt terveket is meg tudják valósítani.