Bányászjelképekkel gazdagodott a MOGIM

Faragott bányászjelképeket kapott ajándékba a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM) – számolt be lapunknak Tóth János igazgató.

Az ajándékot a napokban vehették át Keresztes Tibor geológustól és feleségétől, Keresztesné Ring Mária geofizikustól. A házaspár az év nagyobbik részét Balatongyörökön tölti, s házukat szerették volna feldíszíteni az Erdélyben, Parajdon faragtatott bányászjelképekkel. Az alkotás azonban túl nagyra sikerült, ezért úgy döntöttek, hogy a múzeumnak ajándékozzák, hiszen aktív éveiket mindketten az olajiparban töltötték.

Gesztusuk nem előzmények nélküli, Keresztes Tibor és felesége már régóta kapcsolatban áll a MOGIM-mal, s korábban is támogatták a közgyűjteményt. A MOL színeiben külföldön is sokat dolgozó férj korábban számos egyéb relikvia mellett egy adatgyűjtő konténerrel is gazdagította a gyűjteményt, továbbá a tunéziai olajkutatásokról ölnyi sivatagi rózsát hozott haza a múzeumnak.

A most átadott faragvány két kör alakú címerében bányászmécses, valamint kalapács és bányász-ék látható, a közel kétméteres fő elemen pedig a Jó szerencsét! felirat olvasható, székely rovásírással is bevésve. Az igazgató kiegészítésként hozzátette, éppen 125 éve, hogy a bányászok Magyarországon anyanyelvükön használhatják ezt a köszöntést, a Glück auf! helyett.

Az adományozók máig nem szakadtak el teljesen a szakmától. A közelmúltban részt vettek Nagybányán az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 21. bányászati, kohászati és földtani konferenciáján, ahol Tóth János is az előadók között szerepelt. Emellett a Keresztes házaspár két erdélyi, általában kolozsvári egyetemistának teszi lehetővé a szakmai konferencián való részvételt, átvállalva a költségeket.