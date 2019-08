Balogh László lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Nagykanizsán

Balogh László, a humán bizottság elnöke lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje az őszi önkormányzati választásokon. A jelenlegi városvezető, Dénes Sándor kizárólag önkormányzati képviselő­jelöltként indul.

A polgármesterjelöltet és az önkormányzati képviselőjelölteket hétfőn mutatták be az Erzsébet téren. A sajtótájékoztatón Cseresnyés Péter parlamenti államtitkár elmondta: néhány új lokálpatriótát leszámítva ugyanazok a képviselőjelöltek indulnak az október 13-án esedékes választáson, akik eddig is sokat tettek a városért. A pártszövetséget két civil szervezet, a NagyON Kanizsa és a Polgári Nagykanizsáért Egyesület is támogatja.

– Szeretnénk folytatni a 13 éve megkezdett munkát, hiszen az elmúlt időszakban jelentős fejlődést produkált Nagykanizsa – fogalmazott. – Meg­szépült küllemében, és gazdaságilag is előrelépett, amit jól mutat, hogy megtelt az ipari park.

Dénes Sándor polgármester hozzátette: az eltelt öt év sikerei után a családját választotta, de emellett a 10. választókörben elindul képviselőjelöltként. A leköszönő városvezető bemutatta Balogh Lászlót, a pártszövetség polgármesterjelöltjét.

– Számunkra a városunk a világ közepe – fogalmazott Balogh László. – Jó lenne, ha közös szenvedélyünk lehetne Nagykanizsa. Az eddigi városvezetések eredményeire támaszkodva szeretnénk tenni a városunkért. Nagykanizsa mindenkié, minden kanizsaié, de leginkább azoké, akik hisznek benne.

Ezt követően a polgármesterjelölt bemutatta a képviselőjelölteket, akik a következők. 1. körzet: dr. Erdős László jogász, 2.: Szőlősi Márta közgazdász, 3. Vörös András hagyományőrző, 4.: Szabó Szilárd mérnök, 5.: Bedő György, a KDNP kanizsai elnöke, 6.: Bizzer András fizikus, 7.: Szakos Lilla néptáncos, 8.: Radics Bálint közgazdász, 9.: Tóth Nándor alpolgármester, 10.: Dénes Sándor.