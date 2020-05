Balaicz Zoltán: Zalaegerszegen folyamatosan zajlik a tesztelés

Mutatjuk Balaicz Zoltán polgármester pénteki tájékoztatóját.

Május 25-én, hétfőn újra megnyitnak a bölcsődék és az óvodák. A biztonságos újrainduláshoz szükséges lépéseket a városvezetés és az intézményvezetők áttekintették, a szükséges lépéseket megtették, minden érintett szülő írásos tájékoztatót kap.

A Tipegő Bölcsőde főzőkonyhája jelenleg felújítás alatt van, így onnan még nem tudjuk ellátni az intézményeket, ezért a felújítás időtartamára, azaz június 30-ig a Hungast fog főzni az óvodákra, az Űrhajós Bölcsőde konyhája pedig a bölcsődékre.

Az Űrhajós utcai Óvoda udvara felújítás alatt van, egy kresz park is épül a gyermekeknek, így a munkálatok ideje alatt a Landorhegyi úti Óvoda és a Kodály utcai Óvodai üres termeiben lesznek elhelyezve a gyermekek.

Az intézményvezetőkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a szülők/családok nehéz helyzetére való tekintettel az engedélyezett 2 hétre sem fognak leállni a nyár folyamán a bölcsődék és az óvodák, tehát egész nyáron nyitva lesznek az intézmények.

A közétkeztetés a bölcsődékben és az óvodákban visszaáll az eredeti rendre, tehát hétfőtől már nem lesz elviteli lehetőség.

Hétfőtől tehát újra várják a zalaegerszegi bölcsődék és óvodák – alaposan kitakarítva és fertőtlenítve – a gyermekeket!

A Lakhatásért Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került. Az alapítvány vissza nem térítendő támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemi díjhátralék befizetését és az egyedi fogyasztásmérő felszerelését. Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapban már közalapítványi támogatásában részesült. Jelentkezési lehetőség személyesen, május 27. és június 12. között a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban (Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5., 92/316-930, 30/693-3950, [email protected]).

Folyamatosan érkeznek a felajánlások a Zalaegerszegi Adományközpontba, amit szintén rászoruló családoknak juttatnak el (csak az elmúlt néhány napban: 3000 doboz joghurt és tejföl, tartós élelmiszerek, mosó-, és tisztálkodó szerek, pékáruk, ruhák, cipők, játékok, gyógyászati segédeszközök érkeztek).

Egy magát nyilvánosan megnevezni nem kívánó cég 200 gumikesztyűt és egy fertőtlenítő ózongenerátort adományozott az önkormányzatnak.

A Zalai Szafari Klub Vadásztársaság 2 tonna vadhúst adományozott a Családsegítő és Gyermekjóléti Központon keresztül 400 rászoruló zalaegerszegi család számára, a fagyasztott élelmiszercsomagokat a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének önkéntesei juttatják el a családokhoz.

A 31 vállalkozó és cégvezető részvételével megalakult jótékonysági Zalaegerszegi Patrióta Klub 10 ezer maszkot adományozott a pózvai állami intézménynek.

Zalaegerszegen folyamatosan zajlik a tesztelés.

Április 17-18-19-én önkormányzati finanszírozásban 600 vér alapú tesztet végeztünk el az egészségügyi és idősügyi intézményeinkben.

Május 8-9-10-én újabb 1.000 tesztet csináltattunk az intézményeinkben.

Az országos egyetemi reprezentatív kutatás keretében Zalaegerszegen 143 fő tesztelésére került sor (PCR teszt és vérvétel is).

Külön köszönet illeti a mentőszolgálat helyi vezetőjét és kollégáit, emberfeletti munkát végeztek és végeznek a járványügyi védekezés során. Több mint 3.000 gyorstesztet és közel 2.000 PCR tesztet csináltak az elmúlt időszakban.

Így eddig közel 7.000 állami és önkormányzati finanszírozású tesztelésre került sor, amivel élen járunk a települések között. A tesztelés előnye, hogy így több tünetmentes hordozót is sikerült kiszűrni, hátránya, hogy mindig csak egy adott pillanatot mutat, hamis biztonságérzetet kelthet, holott a negatív teszteredmény után akár egy órával is bárki megfertőződhet.

Emellett a városban fizetős tesztelési lehetőséget is kínálnak több helyen:

Intergity Magánklinika

Synlab Hungary Kft.

DriveCell Systems Zrt. autós PCR tesztelési lehetősége a sportcsarnok előtt

Ami az önkormányzati fenntartású saját intézményünket illeti: a zalaegerszegi, volt József Attila iskola épületében működő idősotthonban április 24-e után, többszöri teszteléssel összesen 38 ellátott és 13 dolgozó lett pozitív eredményű. A 38 idősből azóta 4 fő meggyógyult, már negatív eredményeik vannak. Május 25-én, hétfőn újra tesztelik valamennyi gondozottat, majd 48 óra múlva ismét. Reméljük, hogy őket is gyógyultnak lehet jövő héten nyilvánítani. A dolgozókat is tesztelték, mindenki negatív lett, így lassan túl leszünk a fertőzésen, és szerencsére más önkormányzati intézményben sem jelent meg a vírus! Köszönet az érintett vezetőknek, dolgozóknak, orvosoknak és ápolóknak!

Továbbra is él az az országos rendelkezés, hogy kötelező a maszk viselése boltokban, üzletekben mind a vásárlóknak, mind pedig az eladóknak, kötelező továbbá a maszkok hordása tömegközlekedési eszközökön, valamint az újranyitó vendéglátó egységek esetében a vendégeket kiszolgálóknak!

Továbbra is az idősek a legveszélyeztetettebbek, így rájuk ezután is különös gondoskodással kell vigyáznunk. Ehhez az ő együttműködésük is kell, kérem, hogy lehetőleg maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben mozduljanak ki, piacra, üzletekbe és boltokba pedig a nekik fenntartott idősávban (9-12 óra között) menjenek.

Sokszor merül fel kérdésként, hogy miért magas a fertőzöttek száma Zalában (a szám relatív, hiszen a megye lakosságának 0,09 %-át jelenti). Egyrészt Zalaegerszegen önkormányzati finanszírozás keretében jelentős tesztelési tevékenységet folytatunk, másrészt a fertőzöttek döntő többsége zárt közösségekben, idősotthonokban, illetve fogyatékkal élők otthonában lett regisztrálva.

Az első koronavírusos beteget március 16-án regisztrálták Zala megyében (egy türjei hölgyet), azóta összesen 243 főnél mutatták ki a fertőzést (ez a 268 ezer lakosú megye 0,09 %-a).

A 243 betegből mostanra 102-en meggyógyultak, a jelenleg aktív betegek száma 134 fő (aktuálisan a megye lakosságának 0,04 %-a).

Összesen 154 fő zárt közösséghez, bentlakásos otthonhoz tartozott, illetve tartozik (ellátott, vagy dolgozó).

A 243 betegből az elmúlt két hónapban összesen 82-en kerültek kórházba, 161-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

A 82 kórházba került betegből összesen 6 fő volt lélegeztetőgépen.

A 243 betegből az elmúlt két hónapban összesen 7 személy halt meg (nem egyeznek a lélegeztetőgépre kerültekkel – a 7 fő a 476 magyarországi halott 1,5 %-a – valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségben szenvedtek).

Szerencsére az elhalálozás száma rendkívül alacsony. Míg 2020 első negyedévében koronavírusban Zala megyében 7 személyt halt meg, addig minden egyéb más betegségben (szív- és érrendszeri, daganatos, stb.) sajnos ez a szám jóval nagyobb. Természetesen egy ember halála is óriási veszteség, ezért ismét felhívom a figyelmet a fokozott védekezésre!

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 89 fő. (Az összes eddigi 324 határozatból 235 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében és az Űrhajós utcai Bölcsődében ma biztosítottuk utoljára a kiscsoportos felügyeletet, ahol 53 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában, a Csillag közi Óvodában, a Petőfi utcai Óvodában, a Kodály utcai Óvodában, a Kosztolányi téri Óvodában és a Radnóti utcai Óvodában ma biztosítottuk utoljára a kiscsoportos felügyeletet, ahol 115 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 81 fő vette igénybe. Szociális alapon 316 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.602.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Vigyázzunk egymásra!

Jó hétvégét kívánva, üdvözlettel:

Balaicz Zoltán

polgármester – áll a bejegyzésben.