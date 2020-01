Balaicz Zoltán: „Nekünk Zalaegerszegre és egymásra kell vigyáznunk…”

„A zalai megyeszékhely a térség legeredményesebb települései közé vezető úton halad. Az elmúlt időszak közös munkája megmutatta, hogy együtt gondolkodva, összedolgozva, közösen képesek vagyunk pozitív irányba vinni a város – és vele együtt a helyi közösség – sorsát. Minden fejlesztés, felújítás, beruházás azt mutatja: a maga helyén mindenki kiválóan végzi a munkáját.”

Erről is beszélt a zalaegerszegi önkormányzat pénteken este megtartott hagyományos újévi fogadásán Balaicz Zoltán polgármester. Leszögezte: a kampányoknak vége, legközelebb 2022-ben lesz választás, így most két nyugodt, az építkezésekre és a fejlesztésekre koncentráló esztendő következik. Tavaly, tette hozzá, új képviselő-testület kezdte meg ötéves munkáját Zalaegerszegen.

– Nem mindent látunk ugyanúgy, de hiszem, hogy a közös célok fontosabbak. Az alázatot, a szerénységet, a munkát és a szorgalmat továbbra is alapértékeknek tartjuk, és mindannyiunknak szól a régi intés: A lábujjhegyre ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem jut messze, a fényben álló nem lesz fényes, a magát hirdető nem lesz híres, a magát dicsérő pedig nem lesz dicső – fogalmazott a polgármester.

Az elmúlt évet összegezve kiemelte: jól döntöttek, amikor komolyan vették azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek révén tovább javult a helyi életminőség, amikor a helyi gazdaság fejlesztésével, az infrastruktúra modernizálásával és a képzési környezet átalakításával nyitottak a jövő és az innováció felé, és amikor egyszerre becsülték meg az idős generációkat, teremtettek modern körülményeket a fiataloknak, s előtérbe helyezték a környezet védelmét.

Az eredményeket számba véve rámutatott: tavaly tovább erősödött a helyi gazdaság, és újabb munkahelyek jöttek létre. Az álláskeresők aránya 2,3 százalékra csökkent. Elkészült az egyetemen egymilliárd forintos ráfordítással az innovációs és tudásközpont, épül 646 millió forintos beruházás keretében a duális szakképző központ, 320 milliós ráfordítással pedig a gazdasági inkubátorház harmadik üteme. Jelentős fejlesztések voltak az egyes városrészekben, melyek idén is folytatódnak. Számos út és járda újult meg. Sok évtizedes álmodozás után 170 milliárd forintos beruházással épül a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, a sármelléki nemzetközi repülőteret közvetlenül érintő M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, és tervezési szakaszban van az M8-as úttal, vagyis Ausztriával összekötő út nyomvonala is. A legkiemelkedőbb és a külvilág számára is legismertebb fejlesztés azonban a 45 milliárdos beruházással, 265 hektáron megvalósított és már működő járműipari tesztpálya.

Mindemellett sorban újultak és újulnak meg a bölcsődék, az óvodák, az iskolák, az orvosi rendelők, a szociális intézmények, a zöldfelületek, a kerékpárutak. A Modern városok program keretében, 9,5 milliárdos beruházással készül az új uszoda, tanuszoda és strand.

– A fejlesztésekkel a jövő erős és sikeres Zalaegerszegét építjük, ahol gyermekeink és unokáink is boldogan és elégedetten élhetnek – folytatta Balaicz Zoltán, kiemelve: a boldogsághoz hozzátartozik még egy fontos dolog: a közösség, „melynek építésére Zalaegerszegen mindig is nagy hangsúlyt fektettünk, nem volt ez másként az elmúlt esztendőben sem”. – Zalaegerszeg az eddigi eredményeivel bizonyította: készen áll a 21. század kihívásaira. Biztos vagyok benne, hogy ez a szellemiség a jövőben sem fog kiveszni az itt élőkből, sőt, új lendülettel kezdünk bele a munkába. Mert tudjuk: nekünk Zalaegerszegre és egymásra kell vigyáznunk!

– Zalaegerszegen új időszámítás kezdődött az elmúlt években – erről már Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt ünnepi köszöntőjében. – Egyrészt a zalaegerszegiek az önkormányzati és országgyűlési választásokon mindig egy irányba húztak, ennek hatására létrejött az a politikai stabilitás, amire építkezni lehet. Az építkezés persze kiváló építészeket is kíván, a város pedig abban a kedvező helyzetben van, hogy vezetői mindig jó szemmel látták meg, mi legyen a következő lépés. Zalaegerszeg egyike azon megyei jogú városoknak, amelyek meghallották az idő szavát, s az innovációra, a fenntartható fejlődésre kezdtek el összpontosítani – szögezte le a miniszter, megjegyezve: mindig nagy öröm az embernek a szülővárosába visszatérni, különösen, ha az a város Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Majd reményét fejezte ki, hogy Zalaegerszeg teljesítményét a továbbiakban is a fenntarthatóság, a fejlődés, az innováció és a példamutatás határozza meg, mert csak így maradhat a jövő városa…

A beszédek után átadták Zalaegerszeg Innovációs Díját, amit ezúttal az Autóipari Próbapálya Zala Kft. és az Integrity Magánklinika Kft. érdemelt ki teljesítményével.

A rendezvényen, amelyre a város és a megye prominensei, közéleti, politikai vezetők, cégek, intézmények, civil szervezetek első emberei kaptak meghívást, a Zala zenekar adott műsort és Vigh László mondott pohárköszöntőt. Az ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos hangsúlyozta, a jelenlévők célja ugyanaz: olyan megyét építeni, ahol jó élni és jó dolgozni.