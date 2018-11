Az ünnepvárás hangulata átjárja Barlahidát

Megkezdte az adventi időszakra való felkészülést a göcseji település: szerda délután megtartották az első olyan kézműves-foglalkozást, ahol az ünnepkörhöz illő tárgyakat készíthettek az érdeklődők.

Németh Mária, a település közösségi munkatársa elmondta, négy évvel ezelőtt még hagyományteremtő szándékkal szerveztek először adventi kézműves-foglalkozást, s olyan sikere lett, hogy már akkor a folytatás mellett döntöttek.

– Nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat a falubeliek, a felnőttek is mindig szívesen jönnek – magyarázta Németh Mária. – Az idei karácsony előtt két alkalommal is lehetőség nyílik az ünnepvárás hangulatához illő tárgyakat és díszeket, azaz adventi koszorúkat, kopogtatókat, asztali és ajtódíszeket készíteni. Most hagyományos alapanyagokkal dolgoztunk, a jövő héten pedig a csuhét fogjuk használni.

A közösségi munkatárs hozzátette, hogy karácsonyig rendszeresen lesznek programok a faluban. Vasárnap délután fél négykor gyújtják meg az adventi koszorú első gyertyáját, erre a szertartásra az önkormányzati épületben, a könyvtárban kerül sor, ahol Zsugyel Kornél evangélikus lelkész tart istentisztelet, illetve két vendég teológus is aktívan részt vesz a rendezvényen. A jövő héttől szerdánként teadélutánokra várják a falubelieket, ahol a téli ünnepkörhöz illő zene mellett elevenítik fel élményeiket, beszélgetnek a falu ügyeiről. Nyolcadikán Mikulás-váró program lesz a gyerekeknek, ezen Borka bohóc működik közre, 11-én pedig a már szintén hagyományos karácsonyi vacsorára invitálja az önkormányzat a falubelieket.

